Пхеньян нацелился на гастрономию
Пользуются ли популярностью гастротуры в КНДР
Из России в Северную Корею запустили кулинарные путешествия. Туристам предлагают походы в рестораны, которые нельзя посетить во время стандартной поездки. Конкретный маршрут и меню согласовывается с ведомством в КНДР.
Всего программа длится четыре дня, вылет — из Владивостока. Первая группа россиян уже вернулась домой. Среди них — автор Telegram-канала «Одна здесь отдыхаешь?» Елена Титок. Она поделилась с “Ъ FM” своими впечатлениями:
«Четырехдневный тур в Пхеньян с вылетом из Владивостока в пятницу и возвращением в понедельник стоит порядка 90 тыс. руб., если вы берете групповой вариант. За индивидуальный придется отдать побольше, примерно $2 тыс. Купить оба варианта поездки можно у аккредитованного туроператора. В стоимость тура как индивидуального, так и группового, входит перелет из Владивостока, проживание, питание, экскурсионная программа, трансферы и виза. Самостоятельно вам ее делать не придется, со всем помогут менеджеры в агентстве.
Туры, помимо посещений ресторана, включают, конечно, и осмотр ключевых достопримечательностей.
Главное отличие от стандартной поездки здесь в тщательно отобранных ресторанах. Корейцы, конечно, стремятся показать туристам все лучшее сразу. Попробовать предлагают, например, традиционный суп куксу с гречневой лапшой. За ним, кстати, в один из ресторанов стоит очередь — туда как раз водят туристов. Праздничное блюдо синсолло очень интересное, в нем более 30 ингредиентов. Но есть и более привычные нам варианты, например местная рыба, стейки и даже немного черной икры».
В 2020-м Северная Корея была закрыта для россиян из-за пандемии COVID-19. Спустя четыре года туры в страну снова запустили. Однако из-за визовых ограничений, а также высокой стоимости эти поездки так и не стали популярными. С появлением гастротуров ситуация существенно не изменится, уверен президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:
«Пытались продавать пляжные и горнолыжные туры. Это бесперспективно — не растет количество туристов из РФ. Их число крутится в районе 10-13 тыс., мы даже не можем мечтать о цифре 30 тыс., тем более 100 тыс. Для сравнения: в соседний Китай едет более 3 млн россиян, в Таиланд — около 3 млн, во Вьетнам — больше 2 млн. У Северной Кореи очень много конкурентов, и главный из них, кстати, не Китай или Таиланд — в Южную Корею едет в несколько раз больше россиян.
Северокорейским товарищам много нужно сделать для того, чтобы привлечь людей.
Во-первых, следует отменить визы. Сейчас они стоят около $50, и их получение длится небыстро. Во-вторых, нужно резко снизить цены в два раза, чтобы они были сопоставимы со стоимостью аналогичных туров в Китай. Пока предлагаемые варианты в КНДР не могут соревноваться ни по качеству, ни по цене, ни по логистике. Пытались рейсы планировать из Москвы — они были непопулярны. Ну и, конечно же, надо отказываться от групповых туров.
Северокорейцы что хотят? Чтобы приехала группа из 10-20 человек, зашла в ресторан и строго по времени покушала, а дальше поехала куда-то по программе. Гастрономический тур — это абсолютно индивидуальная история. Поэтому пока они это не сделают, ни о какой массовости, доступности и тем более резком росте интереса россиян к турам в Северную Корею — любым: лыжным, пляжным, экскурсионным — даже говорить не приходится».
В 2025-м авиакомпания Nordwind запустила прямые рейсы из Москвы в Пхеньян. Но вскоре программа была сокращена. Как сообщил перевозчик, причиной стала низкая загрузка. Сейчас такие перелеты нерегулярны. При этом сохраняется воздушное и железнодорожное сообщение из Владивостока в Пхеньян.