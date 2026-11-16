«Пытались продавать пляжные и горнолыжные туры. Это бесперспективно — не растет количество туристов из РФ. Их число крутится в районе 10-13 тыс., мы даже не можем мечтать о цифре 30 тыс., тем более 100 тыс. Для сравнения: в соседний Китай едет более 3 млн россиян, в Таиланд — около 3 млн, во Вьетнам — больше 2 млн. У Северной Кореи очень много конкурентов, и главный из них, кстати, не Китай или Таиланд — в Южную Корею едет в несколько раз больше россиян.