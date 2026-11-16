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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
ПроисшествияПроцессы

Срок вместо станков

Экс-руководителя космического КБ Станислава Алымова осудили за злоупотребление
Как стало известно “Ъ”, к пяти годам колонии общего режима приговорил столичный суд бывшего гендиректора конструкторского бюро (КБ) «Мотор» Станислава Алымова. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате которого при реорганизации предприятия исчезли станки, предназначенные для космической отрасли. Господин Алымов, которого называли одним из лучших технологов страны, намерен обжаловать решение суда как несправедливое.

Иван Водопьянов / Коммерсантъ

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Решение по делу бывшего главы одного из ведущих предприятий отечественной ракетно-космической отрасли КБ «Мотор» Станислава Алымова Дорогомиловский райсуд Москвы огласил 16 ноября, процесс занял более полугода. Экс-руководитель КБ, прошедший все ступени карьерной лестницы, начиная от простого рабочего, признан виновным в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). «Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима»,— сообщил источник “Ъ”, уточнив, что в качестве дополнительного наказания Станиславу Алымову запрещено в течение двух лет занимать должности, «связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях».
Адвокат осужденного Сергей Плугин сразу после вынесения приговора заявил “Ъ”, что вместе со своим подзащитным намерен обжаловать его как незаконный и необоснованный.
В окружении господина Алымова отмечают, что суд не учел полного погашения ущерба, наличия у фигуранта троих детей, которые остаются на руках у жены-домохозяйки, трудовые заслуги подсудимого и другие смягчающие обстоятельства.

КБ «Мотор» ведет свою историю с 7 апреля 1961 года, входило в структуру АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), структурно входит в «Роскосмос». Предприятие специализируется на разработке и производстве наземного оборудования для ракетно-космических комплексов. В 2008 году КБ «Мотор» было присоединено к ФГУП ЦЭНКИ и участвовало в обеспечении запусков ракет-носителей «Союз-2» и «Ангара».

Как рассказывал “Ъ”, Станислав Алымов, который возглавил КБ в 2022 году, а до этого работал там главным технологом и считался специалистом высокого класса, был задержан следователями столичного главка МВД в конце августа прошлого года. Поводом для его уголовного преследования стали акты о передаче техники 2023 года из «Мотора» на другое предприятие «Роскосмоса» — Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева, куда переходил и персонал КБ.
В декабре 2024 года, по данным “Ъ”, оперативники службы экономической безопасности ФСБ составили справку, согласно которой ряд станков общей стоимостью 4 млн руб. до ГКНПЦ не доехал.
Материалы были переданы в УВД Западного округа Москвы, где 16 июля прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После допросов руководителей предприятия под стражей остался лишь Станислав Алымов, которому предъявили обвинение, но уже в злоупотреблении должностными полномочиями. Тяжкими последствиями при этом следствие посчитало не материальный ущерб, а срыв исполнения одной из космических госпрограмм.
Сам господин Алымов уверял, что исчезнувшее оборудование не имело к космическим программам никакого отношения, а ущерб он добровольно возместил. Интересно, что местонахождение станков правоохранители так и не установили. Бывший глава «Мотора» настаивал, что если и совершил что-то противоправное, то лишь халатность, срок давности по которой уже истек. Адвокаты не раз пытались вызволить мужчину из СИЗО-3 («Пресня»), где он оказался в общей камере с обычными уголовниками, настаивая, что у обвиняемого нет не только недвижимости за границей, но даже и самого загранпаспорта, и сбежать он не может. Однако тяжесть обвинения каждый раз перевешивала все доводы защиты.
В ходе прений сторон представители прокуратуры просили для Станислава Алымова шесть лет лишения свободы, а сам подсудимый говорил о несогласии с квалификацией содеянного.
Мошенничество и хищения

Авторы

  • Сергей Сергеев