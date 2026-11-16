Срок вместо станков
Экс-руководителя космического КБ Станислава Алымова осудили за злоупотребление
Как стало известно “Ъ”, к пяти годам колонии общего режима приговорил столичный суд бывшего гендиректора конструкторского бюро (КБ) «Мотор» Станислава Алымова. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате которого при реорганизации предприятия исчезли станки, предназначенные для космической отрасли. Господин Алымов, которого называли одним из лучших технологов страны, намерен обжаловать решение суда как несправедливое.
Решение по делу бывшего главы одного из ведущих предприятий отечественной ракетно-космической отрасли КБ «Мотор» Станислава Алымова Дорогомиловский райсуд Москвы огласил 16 ноября, процесс занял более полугода. Экс-руководитель КБ, прошедший все ступени карьерной лестницы, начиная от простого рабочего, признан виновным в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). «Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима»,— сообщил источник “Ъ”, уточнив, что в качестве дополнительного наказания Станиславу Алымову запрещено в течение двух лет занимать должности, «связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях».
Адвокат осужденного Сергей Плугин сразу после вынесения приговора заявил “Ъ”, что вместе со своим подзащитным намерен обжаловать его как незаконный и необоснованный.
В окружении господина Алымова отмечают, что суд не учел полного погашения ущерба, наличия у фигуранта троих детей, которые остаются на руках у жены-домохозяйки, трудовые заслуги подсудимого и другие смягчающие обстоятельства.
КБ «Мотор» ведет свою историю с 7 апреля 1961 года, входило в структуру АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), структурно входит в «Роскосмос». Предприятие специализируется на разработке и производстве наземного оборудования для ракетно-космических комплексов. В 2008 году КБ «Мотор» было присоединено к ФГУП ЦЭНКИ и участвовало в обеспечении запусков ракет-носителей «Союз-2» и «Ангара».
Как рассказывал “Ъ”, Станислав Алымов, который возглавил КБ в 2022 году, а до этого работал там главным технологом и считался специалистом высокого класса, был задержан следователями столичного главка МВД в конце августа прошлого года. Поводом для его уголовного преследования стали акты о передаче техники 2023 года из «Мотора» на другое предприятие «Роскосмоса» — Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева, куда переходил и персонал КБ.
В декабре 2024 года, по данным “Ъ”, оперативники службы экономической безопасности ФСБ составили справку, согласно которой ряд станков общей стоимостью 4 млн руб. до ГКНПЦ не доехал.
Материалы были переданы в УВД Западного округа Москвы, где 16 июля прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После допросов руководителей предприятия под стражей остался лишь Станислав Алымов, которому предъявили обвинение, но уже в злоупотреблении должностными полномочиями. Тяжкими последствиями при этом следствие посчитало не материальный ущерб, а срыв исполнения одной из космических госпрограмм.
Сам господин Алымов уверял, что исчезнувшее оборудование не имело к космическим программам никакого отношения, а ущерб он добровольно возместил. Интересно, что местонахождение станков правоохранители так и не установили. Бывший глава «Мотора» настаивал, что если и совершил что-то противоправное, то лишь халатность, срок давности по которой уже истек. Адвокаты не раз пытались вызволить мужчину из СИЗО-3 («Пресня»), где он оказался в общей камере с обычными уголовниками, настаивая, что у обвиняемого нет не только недвижимости за границей, но даже и самого загранпаспорта, и сбежать он не может. Однако тяжесть обвинения каждый раз перевешивала все доводы защиты.
В ходе прений сторон представители прокуратуры просили для Станислава Алымова шесть лет лишения свободы, а сам подсудимый говорил о несогласии с квалификацией содеянного.