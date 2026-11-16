Срок вместо станков

Сам господин Алымов уверял, что исчезнувшее оборудование не имело к космическим программам никакого отношения, а ущерб он добровольно возместил. Интересно, что местонахождение станков правоохранители так и не установили. Бывший глава «Мотора» настаивал, что если и совершил что-то противоправное, то лишь халатность, срок давности по которой уже истек. Адвокаты не раз пытались вызволить мужчину из СИЗО-3 («Пресня»), где он оказался в общей камере с обычными уголовниками, настаивая, что у обвиняемого нет не только недвижимости за границей, но даже и самого загранпаспорта, и сбежать он не может. Однако тяжесть обвинения каждый раз перевешивала все доводы защиты.