Путин после АТЭС посетит Таджикистан по приглашению Рахмона

«Наши лидеры плотно поговорили в Москве буквально на прошлой неделе. Отдельно встречались и в ходе саммита ОДКБ общались. Но сейчас, так сказать, есть заинтересованность, чтобы пройтись и более подробно по многим аспектам нашего двустороннего российско-таджикистанского взаимодействия»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.