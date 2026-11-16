Путин после АТЭС посетит Таджикистан по приглашению Рахмона
Президент России Владимир Путин после саммита АТЭС в Китае 18-19 ноября отправится с визитом в Таджикистан. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в Душанбе он проведет переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном.
«Наши лидеры плотно поговорили в Москве буквально на прошлой неделе. Отдельно встречались и в ходе саммита ОДКБ общались. Но сейчас, так сказать, есть заинтересованность, чтобы пройтись и более подробно по многим аспектам нашего двустороннего российско-таджикистанского взаимодействия»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.
Встреча Эмомали Рахмона и Владимира Путина состоялась 12 ноября в Кремле после саммита ОДКБ. Стороны обсуждали рост товарооборота между Россией и Таджикистаном, а также стратегический характер отношений стран.