Низкую ставку застраховали

Лидер ипотечного кредитования Сбербанк поставил пониженную ставку по своим программам в зависимость от приобретения пакета услуг своей страховой компании и подписки на «СберПрайм» — на это жалуются клиенты банка. Юристы говорят о возможном нарушении антимонопольного законодательства, подчеркивая, что подобные практики чреваты проблемами и потерями для других участников рынка, а самому банку угрожают штрафами. Это подтверждают в ФАС и ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На портале «Банки.ру» появились жалобы клиентов Сбербанка на невозможность получить пониженную ставку по ипотеке без оформления пакета услуг «Домклик Плюс». «После подтверждения ипотеки по пониженной ставке в личном кабинете "Домклик" появился добавленный платный пакет услуг "Домклик Плюс", хотя согласия на него я не давала»,— рассказывает одна из пострадавших, добавляя, что стоимость «Домклик Плюс» в год значительно превышает стоимость страхования жизни и здоровья. Еще один клиент рассказал, что в процессе одобрения объекта воспользовался всеми услугами банка, которые влияют на снижение ставки, а в самом конце менеджеры сообщили, что обязательно нужно купить пакет «Домклик Плюс».

По данным сайта «Домклик», «Домклик Плюс» — пакет, в который входит страхование жизни и здоровья от «Сбербанк Страхование жизни», а также подписка на «СберПрайм» (просмотр кино, прослушивание музыки и т. д.). Пакет услуг позволяет при получении ипотеки от Сбербанка понизить ставку на 1 процентный пункт. На сайте говорится, что страховка в другой компании не снизит ставку по ипотеке. С конца июня этого года акция действует в 25 регионах России, с августа — во всех. В 2024 году ее планируется распространить не только на новые кредиты, но и на пролонгационный портфель.

В Сбербанке уверяют, что решение о приобретении пакета «Домклик Плюс» клиент принимает самостоятельно и вправе отказаться от него после оформления ипотечного кредита. По данным сайта «Домклик», при отказе расторжение договора возможно только с увеличением ставки по ипотеке.

По информации ЦБ, объем выдач ипотеки в июне достиг 627 млрд руб. Число выданных ипотечных кредитов оказалось на уровне 168 тыс. штук. Ипотечный портфель Сбербанка за июнь увеличился на 2,8% — до более 8,5 трлн руб. (рост с начала года на 14%). Банк в первом полугодии 2023 года выдал 558 тыс. жилищных кредитов на 1,8 трлн руб.

Объем выдачи ипотечных кредитов Сбербанка составляет более 50% от общего объема, соответственно, объем ипотечного страхования также составляет львиную долю, поясняет директор по развитию цифрового сервиса ипотечного страхования «FAST.Ипотека» Анна Морозова. По ее оценке, потери других страховщиков из-за условий по «Домклик Плюс» за ближайший год могут составить 15–20% сборов. Но, подчеркивает эксперт, ситуация усугубится, поскольку для сохранения ставки без повышения клиент обязан продлевать пакет услуг до даты окончания кредитного договора либо досрочного погашения кредита. Источники “Ъ” среди страховщиков утверждают, что «сборы компаний в ипотечном сегменте, где запущена акция Сбербанка, уже упали почти до нуля».

Эксперты считают, что подобная практика может противоречить антимонопольному законодательству. Подобные действия могут быть расценены как заключение антиконкурентного соглашения между банком и страховой компанией, говорит адвокат Kulik & Partners Law.Economics Павел Дмитриев. При установлении факта нарушения участниками антиконкурентного соглашения может быть выдано предписание о его устранении, а также на них может быть наложен «оборотный» штраф до 5% суммы выручки от реализации услуги, а должностные лица могут быть дисквалифицированы.

Навязывание банком услуг конкретной страховой компании в целях снижения процентной ставки по ипотеке может быть признано недопустимым, добавляет руководитель практики «Антимонопольное право» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова.

«Возможность получить скидку к процентной ставке по кредиту при условии приобретения пакета услуг только со страховкой определенного страховщика противоречит заложенным в "Общих исключениях" (случаи допустимости соглашений между банками и страховщиками.— “Ъ”) принципам. У заемщика должна быть возможность сменить ранее выбранную страховую организацию в течение всего срока кредитования без изменения процентной ставки»,— подтвердили в ФАС.

В ЦБ также отмечают, что любые практики, искусственно ограничивающие права потребителей на самостоятельный выбор дополнительных услуг или страховых продуктов для снижения процентной ставки, недобросовестны.

Юлия Пославская, Екатерина Волкова