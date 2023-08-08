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Коммерсантъ FM
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Китайский экспорт в июле сократился на 14,5%

Объем экспорта из Китая по итогам июля составил $281,8 млрд, сократившись таким образом на 14,5% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Таможенного управления КНР. Это самое значительное падение экспорта с начала пандемии COVID-19. Аналитики, опрошенные Reuters, полагали, что снижение экспорта по итогам месяца составит 12,5%.

Значительно сократился и импорт в Китай — на 12,4%, до $201,2 млрд. Это максимальное падение с мая 2020 года. А расхождение с прогнозами по объему импорта оказалось еще существеннее, чем в случае с экспортом. Аналитики ожидали падения импорта в КНР всего на 5%.

Как следует из отчета, экспорт из Китая в США рухнул на 23,1%, в ЕС — на 20,6%. При этом экспорт в Россию составил $10,28 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 52%.

Импорт Китая из США уменьшился на 11,2%, из ЕС — на 3%, а из России — на 8,1%.

По итогам первых семи месяцев года экспорт из Китая в общей сложности сократился на 5%, а импорт — на 7,6%. Экспорт в Россию по итогам этого периода вырос сразу на 73,4%, до $62,54 млрд. А импорт российских товаров и услуг увеличился на 15,1%, до $71,55 млрд. Товарооборот России и Китая увеличился на 36,5% год к году, до $134,1 млрд.

О том, почему американские компании значительно сократили импорт товаров из КНР,— в материале «Ъ» «Не нужен им берег китайский».

Кирилл Сарханянц

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