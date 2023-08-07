Не нужен им берег китайский

По данным Бюро переписи населения США (кроме непосредственно переписи оно занимается сбором статистических данных по экономике, торговле и другим направлениям), импорт из Китая в США за первые пять месяцев года сократился почти на четверть. Это следствие набирающей обороты тенденции, когда американские компании стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков на фоне роста напряженности в отношениях между двумя странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Daily / Reuters Фото: China Daily / Reuters

Как следует из публикации Бюро переписи населения США, за первые пять месяцев 2023 года импорт китайских товаров в страну сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты говорят, связано это с тем, что американские компании наращивают усилия по сокращению зависимости от китайских производителей, обращаясь к их конкурентам в первую очередь в Мексике, Вьетнаме и Таиланде. Следствием этой тенденции стало, к примеру, то, что Китай перестал быть крупнейшим торговым партнером США, уступив это место Мексике.

Как сообщает The Washington Post, среди компаний, работающих на американском рынке, которые активно занимаются перестройкой своих цепочек поставок в США,— HP, Stanley Black & Decker и Lego. Резоны у компаний могут быть разными — от нежелания оказаться пострадавшей стороной в противоборстве двух стран до куда более долгосрочной политики по приближению производства к конечному потребителю.

В любом случае, говорят эксперты газеты, никогда еще в истории роль Китая в качестве центра мирового производства не находилась под такой угрозой.

И это даже при том, что главные его конкуренты — те же Мексика, Таиланд и Вьетнам — уступают Китаю в том, что касается ресурсов, масштабов и хорошо организованной торговой инфраструктуры.

Давление на китайскую роль в качестве мирового центра производства и торговли оказывают самые разные факторы. Высокие тарифы, введенные на большую часть китайского импорта предыдущей администрацией, привели к сокращению заказов. Экономическая стратегия китайских властей, сделавшая регулярным давление и даже преследование частных компаний, напряженность в отношениях с США, оказывают негативное влияние на торговые связи.

«Более конфронтационное и более враждебное отношение правительств (Китая и США друг к другу.— “Ъ”) начинает влиять и на принятие решений в частном секторе»,— цитирует газета ведущего экономиста лондонской Oxford Economics Адама Слейтера.

По данным компании, на Китай приходится примерно каждый шестой доллар, который американцы тратят на импортные товары. Для сравнения, до пандемии на КНР приходился каждый четвертый доллар. Меньше у Китая начала закупать и Япония, чьи отношения с этой страной тоже заметно ухудшились.

Кроме геополитических, разумеется, есть и другие причины. В частности, эксперты называют в качестве одной из таких причин рост зарплат на китайских фабриках, что снижает конкурентоспособность китайских товаров. Это кроме всего прочего влияет и на инвесторов при принятии решений о строительстве новых производственных мощностей в стране. Как отмечается, ежегодные расходы на строительство объектов нулевого цикла в Китае упали со $100 млрд в 2019 году до $50 млрд в 2019-м. Как говорят эксперты в этой связи, вопрос не в том, сохранится ли эта тенденция, а насколько она расширится.

Из хороших для Китая новостей — по мнению экспертов, нынешние проблемы не смогут всерьез поколебать положение страны в качестве основного производителя товаров. Китай, несмотря ни на что, остается лидером мирового промышленного производства с 31% против 17% у США, занимающих второе место. Кроме того, у Китая сохраняются такие неоспоримые преимущества, как современная портовая и железнодорожная инфраструктура, наличие многочисленных крупных промышленных кластеров, способных быстро адаптироваться к новым реалиям. Этим, в частности, объясняется тот факт, что, в отличие от США и Японии, сокративших импорт из Китая, в странах ЕС такой тенденции не наблюдается.

«Такие страны, как Мексика, Индия и Вьетнам, разумеется используют для своего блага общемировую тенденцию к перестройке цепочек поставок и отщипывают кусочки от китайской доли в мировом производстве. Тем не менее это фундаментально не приведет к изменению китайского доминирования в обозримом будущем»,— считает экономист Эсвар Прашад из Корнелльского университета.

Виктор Бук