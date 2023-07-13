Учебник вместо «Правды»

На пятом форуме молодых политологов «Дигория», который проходит в Нижнем Новгороде, в четверг обсудили, что такое система ценностей и кто за нее в ответе. Ставка делается на систему образования, объясняли чиновники и ученые: раньше была газета «Правда», а теперь есть единый учебник истории и курс «Основы российской государственности». Впрочем, как честно признался участникам форума руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, если сама власть не будет следовать определенным нарративам, то переход к новой системе ценностей может затянуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На следующей неделе начнется обсуждение трех учебных пособий по «Основам российской государственности», которые готовы «в черновиках», рассказал участникам форума «Дигория» проректор РАНХиГС, руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин. Напомним, что поручение о введении обязательного для всех российских студентов идеологического курса президент Владимир Путин подписал в январе этого года. Преподавать его начнут уже в сентябре. Курс разработан в рамках проекта «ДНК России», который курируется внутриполитическим блоком Кремля совместно с обществом «Знание» и Минобрнауки.

По словам господина Полосина, обучение основам государственности должно дать студентам общее и универсальное представление о том, как устроен мир и на какие вызовы им предстоит отвечать в своей жизни. Кроме того, разработка придаст импульс научно-исследовательской работе, надеется он. «Нужно отрабатывать связки и взаимодействия с основными понятиями, нужно разбираться с реальностью сегодняшнего дня»,— наставлял проректор начинающих политологов.

Участники дискуссии сошлись на том, что единая система ценностей — это фундамент, который скрепляет российскую государственность. В ответе за нее прежде всего система образования, и она уверенно движется в нужном направлении.

Суверенная система образования — основа национальной безопасности, доложил собравшимся по видеосвязи министр образования Сергей Кравцов. Он напомнил, что средняя школа уже начала возвращать себе соответствующие функции. Введение должности советника директора по воспитанию, исполнение гимна, уроки «Разговоры о важном», возрождение молодежной детской организации — по поручению президента воспитание фактически вернулось в школу, радовался министр. А качество образования, по его убеждению, должны обеспечить единые учебники и образовательные стандарты.

Советник департамента по координации вопросов госполитики в исторической и гуманитарной сферах Управления президента по общественным проектам Юрий Никифоров напомнил, что десять лет назад президент поручил разработать историко-культурный стандарт — как основу для учебников истории. «И вот наконец мы на следующей стадии»,— с удовлетворением констатировал чиновник, с гордостью продемонстрировав единый учебник истории для 10–11-х классов, который должен попасть в школы уже к 1 сентября. «По сути, говоря о суверенизации истории, мы говорим о том, что сохраняем вот эту системность — то, что историки называют "большим нарративом", официальной государственной версией истории»,— растолковывал участникам форума господин Никифоров. «По-другому страна не сохраняется как единое целое»,— убежден советник. Особенно важно, по его мнению, что учебник охватывает новейшую историю страны вплоть до 2022 года. «Раньше было гораздо проще — была, условно, газета "Правда",— напомнил чиновник.— Учитель мог взять ее, пойти к детям и сделать что-то вроде политинформации. Поскольку была некая методичка. Сейчас, в условиях этого плюрализма, в котором мы живем, дети хотят знать, что происходит, они задают вопросы. Что учителю делать? Они же не могут писать учителю и спрашивать: пришлите нам какую-нибудь методичку.

И лучшим подспорьем станет учебник, они могут основные вещи взять отсюда, в том числе причины СВО, какова официальная позиция российского государства... Раз мы ведем войну на поле мировоззрения — мы должны понимать, под какими знаменами мы ее ведем».

Системным ответом на вызовы Запада должен стать новый учебник по обществознанию, рассказала, в свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве Елена Бордовская: «Западноцентризм нашего гуманитарного образования, в том числе школьного,— абсолютно классическая по форме гуманитарная интеллектуальная интервенция. И ответить мы обязаны, если хотим сохраниться как цивилизация, созданием условий для мировоззренческой безопасности наших школьников». Новый учебник должен обеспечить мировоззренческий разворот в сознании подрастающего поколения, настаивала госпожа Бордовская: «Нам нужен на выходе юный человек, устремленный в будущее, гражданин, патриот, созидатель, тот, кто вместе с нами движется к России нашей мечты!» Чтобы донести до школьников непреложную ценность суверенитета, авторы учебника воспользуются новейшими технологиями из области нейролингвистики и когнитивистики, пообещала профессор.

Но достаточно ли одних учебников для того, чтобы обеспечить переход к новой системе ценностей, осторожно поинтересовался у корифеев студент факультета политологии МГУ Артем Жаров. Учебниками дело не ограничивается, охотно разъяснил ему Андрей Полосин. Систему госзаказа на создание культурных продуктов тоже потихоньку выстраивают, но с этим сложнее: чтобы художник творил, ему нужен вызов, который он воспринимает как свой. Тут скорее могут сработать голливудская модель и традиции российского меценатства, рассуждал проректор РАНХиГС. Но на самом деле сложно решить задачу только через систему образования, если в деятельности органов госвласти не будет проявляться следование тем или иным образцам, признался господин Полосин. И, немного подумав, добавил: «Ну, лет через двадцать, может, получится».

Анастасия Корня