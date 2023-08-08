«Сбер» повысил ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку»

«Сбер» объявил о повышении ставок по базовым ипотечным программам на 0,8 п. п. с 8 августа. Согласно информации на сайте кредитной организации, минимальная ставка на новостройки — 11,4%, на вторичное жилье — 11,7%. Минимальный первичный взнос по этим программам составляет 10%.

«Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п. п. по базовым ипотечным программам»,— сообщила пресс-служба банка.

В пресс-службе «Сбера» отметили, что по программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выданных «Сбером» кредитов, ставки не меняются. При этом с 4 августа банк снизил ставки сразу по трем льготным программам на покупку квартир от застройщиков в рамках субсидирования.

По программе «Господдержка» минимальная процентная составляет 6%, по «Семейной ипотеке» — 4%, по «Ипотеке для IT» — 3%. Кроме того, c 9 августа в «Сбере» увеличатся кредитные лимиты по программам господдержки.

21 июля Банк России после длительной паузы поднял ключевую ставку сразу на 100 б. п. — с 7,5% до 8,5% годовых. Решение принято на фоне усиления инфляционного давления в силу того, что возможности наращивания производства не поспевают за ростом внутреннего спроса, и ускорения переноса в цены ослабления рубля. Регулятор допускает дальнейшее повышение ставки для ее возвращения к целевым 4% в 2024-м.

Вслед за повышением ключевой ставки об изменениях в программе ипотечного кредитования объявили сразу несколько банков: Газпромбанк, Росбанк и Уралсиб. Условия по ипотеке оставались неизменными у Сбербанка и ВТБ. Позднее ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке с 1 августа.

Подробнее о том, как изменение ключевой ставки Банка России отразится на условиях по кредитам, — в материале «Ъ FM» «Ипотека настраивается на рост».