Экс-совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина отправили под домашний арест

В сентябре 2024 года Московский районный суд Санкт-Петербурга признал господина Костыгина и его делового партнера Августа Мейера виновными в трех эпизодах причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ) по делу о хищении средств ВТБ, «Сбера» и «Сбер Факторинга» на общую сумму 3,14 млрд руб., но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Заключения аналогичным образом удалось избежать и четырем бывшим топ-менеджерам и партнерам сети.