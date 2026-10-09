Экс-совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина отправили под домашний арест
Его подозревают в мошенничестве
09.10.2026, 13:07
В Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) задержали бывшего совладельца некогда крупного ретейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Как стало известно «Ъ Северо-Запад», накануне Таганский районный суд города избрал бизнесмену домашний арест. При этом, как следует из карточки дела на сайте суда, следствие просило заключить фигуранта под стражу.
«Фонтанка» со ссылкой на источники сообщает: предпринимателя обвиняют в том, что в 2017 году он вместе с сообщниками от имени «Юлмарта» заключил с компанией «Беркс» договор на поставку техники и оборудования, скрыв реальное финансовое положение ретейлера.
В сентябре 2024 года Московский районный суд Санкт-Петербурга признал господина Костыгина и его делового партнера Августа Мейера виновными в трех эпизодах причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ) по делу о хищении средств ВТБ, «Сбера» и «Сбер Факторинга» на общую сумму 3,14 млрд руб., но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Заключения аналогичным образом удалось избежать и четырем бывшим топ-менеджерам и партнерам сети.