Газпромбанк, Росбанк и Уралсиб повысили ставки по ипотеке

После решения Банка России поднять ключевую ставку с 7,5 до 8,5% российские банки начали повышать ставки по ипотеке, обратил внимание РБК. Среди крупных банков, которые уже ухудшили условия по ипотеке — Газпромбанк, Росбанк и Уралсиб.

Газпромбанк повысил ставку на новостройки и готовое жилье как минимум на 0,5 п.п. — до 12,3% для кредитов на сумму от 10 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Ставка повышена и для сумм от 5 млн руб. в остальных регионах.

Росбанк увеличил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5 п.п. Ставка на новостройку вне программ начинается от 12,15%, на вторичное жилье базовая ставка аналогичная — 12,15%.

Уралсиб поднял ставки по рыночным ипотечным программам на 0,2–0,3 п.п. По кредитам на сумму до 6 млн руб. процент вырос с 12,29% до 12,59% годовых, по ссудам от 6 млн руб. — с 11,79% до 11,99%.

О планах повысить ипотечные ставки РБК рассказал и представитель банка «Открытие». Он отметил, что пересмотр условий затронет «классические ипотечные продукты», а не льготные программы.

Условия по ипотеке пока остаются неизменными у Сбербанка и ВТБ. По состоянию на 26 июля, базовая ставка по рыночным программам в «Сбере» составляла 10,6% для новостроек и 10,9% для готового жилья. ВТБ предлагает кредиты на жилье по рыночным программам под 10,9% годовых.

21 июля Банк России после длительной паузы поднял ключевую ставку сразу на 100 б. п. — с 7,5% до 8,5% годовых. Решение принято на фоне усиления инфляционного давления в силу того, что возможности наращивания производства не поспевают за ростом внутреннего спроса, и ускорения переноса в цены ослабления рубля. Регулятор допускает дальнейшее повышение ставки для ее возвращения к целевым 4% в 2024-м.

Подробности — в материале «Ъ» «Восемь с внеплановой половиной».