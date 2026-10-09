FT: прогноз OpenAI по выручке за 2025 год ухудшился на $20 млрд
09.10.2026, 13:19
Разработчик ChatGPT компания OpenAI сообщила инвесторам, что при экстраполяции ее финансовых показателей за первые девять месяцев на весь год ее годовая выручка составит $50 млрд. Об этом написала Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Газета отметила, что этот показатель на $20 млрд ниже более ранних прогнозов годовой выручки в $70 млрд, о которых писала сама FT и другие СМИ, основываясь на заявлениях компании инвесторам. Как пишет газета, тем не менее выручка в $50 млрд также «указывает на высокие темпы роста».
Bloomberg при этом написало, что, по его данным, OpenAI все же ожидает достигнуть выручки в $70 млрд за год.