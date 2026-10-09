Кравцов рассказал о работе над созданием нейросети в сфере образования
09.10.2026, 13:05
Минпросвещения России выбирает технологического партнера для создания отечественной нейросети в сфере образования. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Мы уже приняли решение по итогам ответа президента на вопрос учителя о создании своего суверенного искусственного интеллекта в системе образования, сейчас мы выбираем технологического партнера, и у нас будет создан наш искусственный интеллект»,— сказал Сергей Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса» (цитата по ТАСС).
Создать нейросеть в области образования поручил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что искусственный интеллект следует применять для облегчения работы учителей, и призвал не допустить ухудшения качества образования.