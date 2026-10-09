Резюме ставят в массовую рассылку

«Люди найти работу не могут, они все больше начинают рассылать. На одну вакансию может приходить 200-300 откликов. Офисные позиции, маркетинг, работа на удаленке — особенно, а в других компаниях не могут найти того же инженера около полугода. Резюме много, но не тех, кого особенно нужно. 100 откликов за вечер — это не поиск работы, а лотерея. Лучше послать десять штук под каждую вакансию, подсегментировать, написать индивидуально на почту, кому-то прям позвонить, чтобы рекрутер за те же самые полминуты увидел, что вы ему точно подходите».