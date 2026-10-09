Резюме ставят в массовую рассылку
Что мешает компаниям найти подходящих сотрудников
09.10.2026, 13:07
Найти нужного сотрудника стало сложнее. Помимо нехватки навыков, мешает и поток откликов. Кандидаты массово рассылают резюме на любые вакансии в надежде на ответ, обращают внимание рекрутеры, опрошенные “Ъ FM”. Для таких соискателей придумали термин «думджобберы», и это мировой тренд.
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Больше всего спам-откликов в IT. На одну вакансию приходит до 1 тыс. резюме, причем большинство из них призрачные. Виноват в этом ИИ. Кандидаты жалуются на автоматический отбор, а работодатели — на слишком идеальные резюме, созданные нейросетями.
Если год назад соискатели просто листали вакансии, то теперь массово откликаются. По данным профильных СМИ, некоторые думджобберы научились обходить систему найма и получать работу даже без опыта. Это негативный сигнал для рынка труда, считает партнер, директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин:
«Сильно выросло количество автоматических откликов, даже продают специальных ботов. Работодатели завалены этими откликами и не могут найти нужных кандидатов. Многие думают о том, что это такой фрод, но я считаю, что это реакция на процесс подбора. Это будет нарастать. Технологии уходят в массы, более дешевыми становятся, и все больше людей могут сами это все сделать».
Чем больше резюме отправляют соискатели, тем меньше ответов получают, подчеркивает управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев:
«Люди найти работу не могут, они все больше начинают рассылать. На одну вакансию может приходить 200-300 откликов. Офисные позиции, маркетинг, работа на удаленке — особенно, а в других компаниях не могут найти того же инженера около полугода. Резюме много, но не тех, кого особенно нужно. 100 откликов за вечер — это не поиск работы, а лотерея. Лучше послать десять штук под каждую вакансию, подсегментировать, написать индивидуально на почту, кому-то прям позвонить, чтобы рекрутер за те же самые полминуты увидел, что вы ему точно подходите».
Даже если резюме прошло автоматический фильтр, у соискателя есть до 10 секунд, чтобы его «зацепить».
Столько в среднем уходит на просмотр одного отклика, причем рекрутера интересует только верхняя часть списка. Навыки теперь важнее опыта, отмечает основатель и гендиректор Happy Job Алексей Клочков:
«Современные средства обработки информации позволяют сфокусироваться на ключевых компетенциях, потому что сейчас границы профессии меняются, как и требования. Важнее „быстрее обучается“, его клиентоориентированность, нежели какой-то опыт в этой профессии для продавцов, маркетологов, которых проще обучить с нуля. Главное у человека — базовое образование и клиентоориентированность, стрессоустойчивость. Остальное не так важно. И если эти компетенции превышают скорость вхождения в профессию, можно расширять объем поиска».
Найти подходящую вакансию мало, главное быстро показать свою релевантность, добавляет заместитель гендиректора ЧАЗ «Кадровый Капитал» Арсен Бадалян:
«HR и рекрутмент стали использовать больше инструментов в части онлайн-собеседований, где могут спросить, как ты можешь оцифровизовать свои результаты работы, прошлого опыта. И там действительно вряд ли поможет ИИ. Написать не просто „управлял складами“ — подтвердить опыт, топологии склада, численности команды, какую WMS-ку использовали, объем операций какой был, входящий поток, как он распределялся. Нейросеть в этом не поможет».
Но даже если убрать из резюме следы ИИ, ситуация на рынке труда остается тревожной. По данным HH.ru, в сентябре вакансий стало на 13% меньше, чем год назад, а резюме на 15% больше. Бизнесу не хватает продавцов, администраторов и водителей. Зато активных соискателей стало больше в медицине, автобизнесе и научно-образовательной сфере.