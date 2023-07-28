ВТБ с 1 августа повысит ставки по ипотеке

Банк ВТБ сообщил, что с 1 августа повысит ставки по нельготным ипотечным кредитам на 0,9 п. п., минимальная по ипотеке составит 11,6% годовых. Причиной такого решения называется ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ. При этом в финорганизации пообещали, что не будут повышать ставки по потребительским кредитам и кредитам на покупку автомобиля.

Новые ставки распространяются на кредиты для приобретения готового, строящегося жилья и рефинансирование. В ВТБ отмечают, что до следующего повышения ключевой ставки ЦБ повышать ипотечные ставки банк не будет.

Также в кредитном учреждении рассказали, что все поступившие в ВТБ до 1 августа заявки на получение ипотеки будут рассмотрены по текущим условиям. Полученное по заявке решение, включая процентную ставку, будет действовать 90 дней.

В настоящее время базовая ставка по основным нельготным ипотечным программам в ВТБ составляет 10,9%. При этом она может быть снижена до 10,7% в случае, если потенциальный заемщик собирается купить недвижимость площадью более 85 кв. м.

21 июля совет директоров Банка России по итогам планового заседания повысил ключевую ставку до 8,5%. Ранее она была установлена на уровне 7,5% годовых.

Александр Кислов