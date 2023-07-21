Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Восемь с внеплановой половиной

В ключевую ставку ЦБ теперь включены все обстоятельства последних месяцев

После длительной паузы Банк России поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт. До середины сентября она будет составлять 8,5% годовых. Половина повышения ставки «неотыгрываема» — оценка ЦБ ее нейтрального уровня поднята на 50 п. п. Это меньше ожиданий, денежно-кредитная политика остается жесткой, однако шансы на дальнейшее значимое увеличение стоимости денег в экономике, несмотря на агрессивную риторику ЦБ, снижаются — как следует из прогнозов Банка России, период высокого спроса в экономике, опережающего возможности предложения, не будет слишком долгим.

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, внутренний спрос в российской экономике уже несколько выше адекватного для текущих обстоятельств

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, внутренний спрос в российской экономике уже несколько выше адекватного для текущих обстоятельств

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, внутренний спрос в российской экономике уже несколько выше адекватного для текущих обстоятельств

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Решение совета директоров ЦБ повысить ключевую ставку сразу на 100 пунктов, до 8,5% годовых, в основном не прогнозировалось аналитиками — они ставили на повышение ставки на 0,50 п. п., до 8% годовых, в ряде случаев оговариваясь, что возможно и большее повышение. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, основные предложения, которые обсуждались на заседании — рост ставки на 75 и 100 пунктов, были отдельные мнения о необходимости более сильного повышения, которые, видимо, не голосовались.

Половина решения Банка России — де-факто отложенное и уточненное решение с июньского заседания совета, когда ставку в очередной раз сохранили на уровне 7,5% (см. “Ъ” от 10 июня), с тем чтобы определить масштаб ее повышения через несколько недель. В этом смысле сохранение ставки на прежнем уровне или символическое повышение ее, например, на 0,25%, было невозможно — вся информация о состоянии экономики и финрынков в июне и июле говорила об усилении проинфляционных рисков и о выходе экономики из траектории, в которой будущая инфляция в перспективе сводилась к 4% годовых в 2024 году. Вторая же составляющая могла быть спрогнозирована только теми, кто внимательно следит за внутренними протоколами работы ЦБ. Дело в измененном прогнозе Банка России. Напомним, ЦБ, по крайней мере в теории, оценивает жесткость или мягкость собственной денежно-кредитной политики (ДКП) по отношению к ненаблюдаемому показателю — нейтральной ставке. До последнего заседания ее оценка ЦБ составляла 5–6% годовых, и предполагалось, что она будет пересмотрена — в том числе по итогам продолжающегося обзора ДКП — в августе 2023 года, что будет зафиксировано в проекте Основных направлений единой ДКП, сопровождающей проект бюджета на 2024–2026 годы. Впрочем, ничто не мешало экономистам Банка России пересмотреть этот показатель в июльском прогнозе, что и произошло, и это почти автоматически привело к дополнительному повышению ставки.

Сумма — достаточно резкое после многомесячной стабильной ставки увеличение ключевой ставки с 7,5% до 8,5%.

Если предполагать, что в решении ЦБ обе составляющие примерно равновесны, то относительно большой шаг в решении выглядит довольно умеренным, происходящее — обыденным, а обещание Банка России рассмотреть на следующем заседании вопрос о необходимости дополнительного повышения ставки — скорее умеренно жестким сигналом, чем «ястребиной» риторикой.

Если говорить о «конъюнктурной» составляющей повышения ставки, то (если считать стандартным «шагом» ДКП увеличение ставки на 0,25 п. п.) два шага на повышение в текущих обстоятельствах — довольно спокойная реакция регулятора на несколько возросшие проинфляционные риски. Никаких новых проинфляционных рисков в объяснительной модели Банка России не отмечено — в этом аспекте единственной, по существу, причиной дополнительного инфляционного давления и ожиданий стал избыточно быстрый рост внутреннего спроса, который не может пока покрываться адекватным предложением. Наиболее показательны здесь пересмотры ЦБ прогноза объема кредита на 2023 год: в апрельском прогнозе регулятора ожидалось, что кредит в экономике в этом году будет примерно равен кредиту 2022 года (10–14% прироста к прошлому году, в 2022 году он вырос на 12%), в июльской версии на этот год заложены темпы роста кредита в 13–17%, а денежной массы — на уровне 17–21%, с очень высоким ростом объема ипотеки (также 17–21%).

Банк России при этом предполагает, что летнее ослабление рубля никак не повлияет на объемы импорта в РФ ни в 2023, ни в 2024 году.

Однако соотношение импорта к ВВП снизится в следующем году — а в этом году оценка этого показателя даже увеличена. Это расчетный показатель, и ЦБ исходя из слов зампреда ЦБ Алексея Заботкина не оценивает, есть ли в относительно высокой при текущем курсе импортной активности в экономике РФ составляющая опережающего пополнения товарных запасов импорта. Если она есть, за ней должна стоять неуверенность импортеров в стабильности курса в ближайшие месяцы и ожидания слабого рубля. Сам Банк России отвергает любое прогнозирование курса, при этом новый прогноз ЦБ лишь очень незначительно ухудшает оценки будущего профицита платежного и торгового балансов, от которых сейчас де-факто (и довольно нелинейно) зависит курс рубля.

В остальном же оценки ЦБ проинфляционных факторов изменились скорее количественно и незначительно, нежели качественно и серьезно. Дефицит рабочей силы усиливается, внутренний спрос медленно замещает внешний, перенос курса в цены продолжается и будет играть свою роль, риски усиления санкций и ухудшения условий внешней торговли есть, как и риски ухудшения ситуации в мировой торговле и экономике. Радикально в этом не изменяется ничего.

Впрочем, итоги второго квартала для экономики РФ дали Банку России возможность и количественного изменения оценок: ВВП РФ, вероятно, уже сейчас растет быстрее, чем ожидалось.

В прогнозе это отражено как изменение прогноза динамики ВВП с 0,5–2% на 2023 год до 1,5–2,5%, «дельта» между диапазонами, видимо, и есть мера «экономического перегрева» и причина тому, что нижняя граница оценки инфляции 2023 года в оценках ЦБ не изменилась (4,5% за год), а верхняя — выросла с 5,4% до 6,5%. Долгим «перегрев» (спорность этого термина для текущей ситуации очевидна и ЦБ скорее акцентируется, во всяком случае, руководство регулятора им старается не пользоваться) не ожидается. «По оценке Банка России, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена», констатируется в пресс-релизе ЦБ. Подтверждение этих предположений — сильное увеличение (с 5,5% до 9%) прогнозов «потолка» диапазона оценок конечного потребления в 2023 году с небольшим уменьшением (с 3% до 2%) того же «потолка» на 2024 год.

После повышения ключевой ставки крупнейшие банки резко подняли ставки по депозитам

Что же касается пересмотра нейтральной ставки, то увеличение ее оценки всего на 0,5% — на деле очень умеренно. Еще весной 2023 года были основания предполагать, что он может вырасти на 100 пунктов, преимущественно за счет резкого усиления страновых рисков в силу последствий военной операции РФ на Украине. В августе—октябре 2023 года уровень нейтральной ставки ЦБ пересматривать не намерен. Исходя из новых оценок ДКП ЦБ является сейчас определенно жесткой, хотя и умеренно (сам регулятор в своей коммуникации прямо не говорил о том, как он ее оценивает), из чего, видимо, следует, что для новых сильных шагов по ее ужесточению Банку России потребуются дополнительные обоснования — которых сейчас нет. Впрочем, нет пока и более или менее точных данных по будущему итогу агросезона — хороший урожай будет дезинфляционным фактором.

Первые комментарии аналитиков по решениям ЦБ — ожидание увеличения ставки в сентябре 2023 года до 8,75–9% годовых.

Отметим, что пересмотр Банком России прогнозного диапазона ключевой ставки до конца 2023 года очень умерен — он делает вероятным ее увеличение к началу 2024 года на три шага, но не исключает и сохранения ставки на этот срок на текущем уровне. Очень демонстративное решение ЦБ — повысить ставку на четыре шага после шести «нулевых» шагов — говорит скорее о не об «опоздании» Банка России с таким решением, а о сознательном намерении регулятора сделать сигнал более громким по форме при сохранении вполне рутинного содержания. Посткризисный рост почти закончился, начался обычный — невысокий, неравномерный, довольно устойчивый, но вряд ли выдающийся — и, очевидно, несколько более низкий, чем тот, на который можно было рассчитывать несколько лет назад.

Дмитрий Бутрин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...