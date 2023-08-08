С бывшего гендиректора «Экологии-Новосибирск» взыскано 10 млн рублей убытков

С бывшего генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» (до февраля 2023 года являлось регоператором Новосибирской области по обращению с отходами) Ларисы Анисимовой взыскано в пользу компании 10,1 млн руб. Решение принято в рамках дела о банкротстве бывшего регоператора по заявлению одного из кредиторов – ООО «Эко-лайн».

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По мнению заявителя, эти убытки у компании появились «в результате недобросовестных действий руководителя» – компания получила административный штраф на 10 млн руб. по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). В материалах дела указано, что нарушение выразилось «в создании препятствий доступу на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам, в отношении организаций, осуществляющих свою деятельность в области транспортирования твердых коммунальных отходов в Новосибирской области». Речь идет о заключении договоров с ИП Волкова И.А. на транспортировку ТКО Октябрьском районе Новосибирска, на территории Каргатского, Убинского и Чулымского районов способом «закупка у единственного участника».

В суде Лариса Анисимова заявила, что с этими доводами кредитора не согласна. Однако суд ее возражения не поддержал. Решение не вступило в законную силу.

ООО «Экология-Новосибирск» была регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области с 2018 года. В октябре 2022 года в компании введено внешнее управление из-за долгов, которые сама она годом ранее оценивала в 1,9 млрд руб., в марте 2023 года компания признана банкротом.

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Оксана Павлова