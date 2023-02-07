Мусору не хватило гарантий

Входящая в группу «Вис» «Экология-Новосибирск» на днях может лишиться статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области. Во вторник такое решение приняла специально созванная комиссия при министерстве ЖКХ и энергетики региона. Одной из причин лишения статуса стало отсутствие банковской гарантии — проходящая процедуру банкротства компания должна была предоставить ее еще 1 декабря 2022 года. В группе «Вис» утверждают, что предприняли все усилия для получения гарантии, но внешние управляющие их не поддержали. Эксперты полагают, что место «Экологии-Новосибирск» на ближайший год займет муниципальное «Спецавтохозяйство».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специально созванная комиссия, возглавляемая министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисом Архиповым, во вторник пришла к выводу о наличии оснований для лишения ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с ТКО. Чтобы решение вступило в силу, оно должно быть в течение пяти дней утверждено приказом минЖХК. Господин Архипов уточнил „Ъ-Сибирь“, что «на сегодняшний день „Экология-Новосибирск“ исполняет свои функции».

ООО «Экология-Новосибирск» является регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области с 2018 года. Учредителями компании являются четыре физлица и ООО «Компания проектного финансирования» с долей в уставном капитале 75%. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО «КПФ» принадлежит производственной фирме «Вис». В октябре 2022 года в «Экологии-Новосибирск» введено внешнее управление из-за долгов, которые сама она ранее оценивала в 1,9 млрд руб. В начале 2023 года внешний управляющий расторг часть признанных им неэффективными контрактов со связанным с группой «Вис» перевозчиком ТКО ООО «Экотранс-Н». С тех пор всю территорию Новосибирска обслуживает МУП «Спецавтохозяйство» (САХ). В середине января кредиторы «Экологии-Новосибирск» проголосовали за введение конкурсного производства. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), в котором фигурирует руководство компании.

Среди оснований для лишения компании статуса регоператора — нарушение утвержденной схемы транспортировки ТКО и непредставление в министерство банковской гарантии на 2023 год. «Банковская гарантия — ключевое условие соглашения между регоператором и правительством. Если банковской гарантии нет, „Экология-Новосибирск“ не имеет права собирать деньги за вывоз ТКО»,— сообщил в своем Telegram-канале один из членов комиссии, министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин. Он уточнил, что за наличие оснований для лишения регоператора статуса комиссия проголосовала единогласно.

В пресс-службе группы «Вис» подчеркнули, что предприняли «все возможные действия по недопущению лишения ООО „Экология-Новосибирск“ статуса» и неоднократно обращались к внешним управляющим регоператора с просьбой о получении банковской гарантии. Ее, по данным «Виса», был готов предоставить Совкомбанк. Группа обещала взять на себя обязательства в виде поручительства и гарантийного депозита в размере 100% от номинала банковской гарантии. «К сегодняшней ситуации, по нашему мнению, привела целенаправленная деятельность внешних управляющих, которые принимали решения, лишь усиливающие риск банкротства и лишения статуса регоператора. Против получения банковской гарантии консолидированно выступила группа кредиторов, действующая в интересах МУП „Спецавтохозяйство“. Сегодня муниципальный перевозчик не скрывает своих планов полностью заменить на рынке ООО „Экология-Новосибирск“»,— добавили в группе «Вис».

В минЖХК региона отметили, что, согласно постановлению правительства РФ, лишенная статуса регоператора компания обязана исполнять обязанности до дня заключения договора с новой организацией на исполнение этих функций. «Таким образом, ООО „Экология Новосибирск“ в текущем режиме продолжает осуществлять оказание услуги по вывозу ТКО, принимает оплату с граждан за коммунальную услугу и рассчитывается с перевозчиками, непосредственно осуществляющими вывоз ТКО»,— пояснили в министерстве.

Член комитета заксобрания Новосибирской области по строительству, ЖКХ и тарифам, депутат от КПРФ Вадим Агеенко обратил внимание, что федеральное постановление позволяет минЖКХ сразу после лишения компании статуса регоператора прекратить с ней работу и до проведения нового конкурса заключить временный контракт с муниципальным или госучреждением. По его мнению, приемником «Экологии-Новосибирск» станет МУП «САХ». «Машины у них есть. К тому же сам регоператор мусор не вывозит, это организация, которая собирает деньги и рассчитывается за выполненную работу с подрядчиками. Никакого коллапса, которого все так боялись, быть не должно. Меня только одно удивляет — почему так долго тянули? Мы еще раньше предлагали лишить „Экологию-Новосибирск“ статуса»,— сказал он. По данным господина Агеенко, предоставить банковскую гарантию в размере 5% от необходимой валовой выручки компания должна была еще 1 декабря 2022 года.

Дарья Решетникова