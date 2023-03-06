В «Экологии-Новосибирск» введено конкурсное производство

В компании «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «Вис») введено конкурсное производство, сообщается на сайте арбитражного суда. За признание компании банкротом собрание кредиторов проголосовало еще в январе.

ООО «Экология-Новосибирск» было регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области с 2018 года по февраль 2023 года, когда компания была лишена этого статуса. Сейчас функции регоператора в регионе выполняет муниципальное предприятие «САХ». В октябре 2022 года в компании «Экологии-Новосибирск» было введено внешнее управление из-за долгов, которые сама она годом ранее оценивала в 1,9 млрд руб. В январе стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в связи с неисполнением регоператором договорных обязательств.

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Анна Егорова