Роскомнадзор заявил о нарушениях в данных владельцев минимум 9,5 млн сим-карт

Операторы мобильной связи предоставили Роскомнадзору данные по 216,7 млн абонентам, что составляет 65% от их активной абонентской базы. В 4,4% из них обнаружены нарушения (около 9,5 млн). Операторы с января по август должны актуализировать данные абонентов по закону от 2021 года.

Операторы «в конечном итоге» должны будут заблокировать сим-карты неустановленных абонентов, заявил Роскомнадзор. «При выявлении подобных активных SIM-карт операторам будет грозить привлечение к ответственности по ст. 13.29 КоАП РФ»,— говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в России работают 43 оператора мобильной связи. Они продолжают работы «по верификации сведений и актуализации абонентских баз данных». В среднем за неделю они корректируют данные 3,1 млн абонентов.

Tele2, «Билайн» и «Мегафон» сообщили «Прайму», что информируют клиентов о необходимости пройти сверку данных. Это можно сделать в салонах связи и в личном кабинете на сайте с использованием аккаунта госуслуг. В МТС не ответили на запрос.

Сообщение Роскомнадзора появилось в СМИ после публикации «Ведомостей» о том, что в России могут заблокировать до 7 млн сим-карт. Вывод был основан на данных Telecom Daily о серых сим-картах в РФ.

Подробнее о штрафах для операторов за серые сим-карты — в материале «Ъ» «С сим-карт просят списать штрафы».

Леонид Уварчев