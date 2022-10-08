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Коммерсантъ FM
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С сим-карт просят списать штрафы

РСПП выступил за смягчение санкций за серость

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит снизить размер штрафов для операторов связи за нарушение требований закона о серых сим-картах. Сейчас обсуждается введение штрафа в размере 250 тыс. руб. за нарушение порядка предоставления Роскомнадзору данных об абонентах, что сопоставимо с ответственностью за незаконное предпринимательство, отмечает союз. На фоне санкционного давления такие штрафы избыточны, согласны операторы связи. По мнению экспертов, введение такой ответственности не исключит распространения серых сим-карт.

Глава РСПП Александр Шохин счел, что прозрачность для Роскомнадзора абонентов связи может слишком дорого обойтись операторам

Глава РСПП Александр Шохин счел, что прозрачность для Роскомнадзора абонентов связи может слишком дорого обойтись операторам

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава РСПП Александр Шохин счел, что прозрачность для Роскомнадзора абонентов связи может слишком дорого обойтись операторам

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом президента РСПП Александра Шохина помощнику президента РФ — начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой от 30 сентября. В нем господин Шохин просит пересмотреть поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие штрафы операторам связи за нарушение порядка предоставления Роскомнадзору данных о владельцах сим-карт.

Поправки к КоАП, предусматривающие штрафы за нарушение закона о серых симках, были внесены еще в мае 2017 года и приняты в первом чтении в октябре 2021 года. Ответственным по этому законопроекту является комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, Комитет по информполитике указан в качестве соисполнителя. Документ готовится ко второму чтению.

Закон «О связи» в части, регулирующей оборот серых сим-карт, обязывает бизнес регистрировать данные о конечных пользователях корпоративных сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Операторы могут оказывать услуги только абонентам, которые прошли идентификацию. Роскомнадзор в соответствии с документом также сможет запросить данные о звонках или передаче данных и расположении ближайших базовых станций при оказании услуг.

В письме РСПП отмечается, что штрафы операторам связи в размере 250 тыс. руб. за нарушение порядка предоставления Роскомнадзору данных об абонентах больше, чем за подобные нарушения, связанные с предоставлением регуляторам той или иной информации, и сопоставим со штрафами за незаконное предпринимательство. РСПП предложил снизить их размер, учитывая «высокие затраты» операторов на реализацию «закона Яровой» и поддержание инфраструктуры сетей связи.

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству также не считают, что штрафы нужно делать «заоблачными», но ожидают, что обе стороны приведут аргументы в защиту своей позиции, сказал “Ъ” председатель комитета Павел Крашенинников: «После этого можно будет продолжить работу над законопроектом». В Минцифры не ответили “Ъ”.

В «МегаФоне» и Tele2 согласились с предложением РСПП. Размер предлагаемых штрафов кратно превышает штрафы по схожим статьям и не сопоставим тяжести нарушения, отметили в «МегаФоне». В Tele2 добавили, что «в условиях санкционного давления такое регулирование накладывает избыточную нагрузку на компанию, что препятствует ведению бизнеса и чревато деградацией сервисов для пользователей». «Вымпелком» и МТС отказались от комментариев.

Инициатива призвана регулировать рынок серых сим-карт, в связи с тем что участились случаи продажи сим-карт без регистрации на конечного абонента, напомнил гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко: «Юрлица приобретают у операторов связи сим-карты, чтобы распространять их по агентской схеме. Но в итоге зачастую они сбывают сим-карты, не заключая контракта с пользователем и не предоставляя эти данные операторам». Это приводит к тому, что у ФСБ нет достоверных сведений о пользователях в системе оперативно-разыскных мероприятий, пояснил Дмитрий Галушко.

Введение предложенных штрафов может обернуться большими расходами для операторов связи и скажется на стоимости их услуг или их качестве допускает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. При этом аналитик сомневается в эффективности мер, по его словам, операторы уже провели большую работу по идентификации своих абонентов: «Но властям проще контролировать нескольких участников, чем множество агентов серого рынка, поэтому регулирование в отношение операторов связи ужесточается».

Анастасия Гаврилюк, Ксения Веретенникова

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