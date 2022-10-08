С сим-карт просят списать штрафы

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит снизить размер штрафов для операторов связи за нарушение требований закона о серых сим-картах. Сейчас обсуждается введение штрафа в размере 250 тыс. руб. за нарушение порядка предоставления Роскомнадзору данных об абонентах, что сопоставимо с ответственностью за незаконное предпринимательство, отмечает союз. На фоне санкционного давления такие штрафы избыточны, согласны операторы связи. По мнению экспертов, введение такой ответственности не исключит распространения серых сим-карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин счел, что прозрачность для Роскомнадзора абонентов связи может слишком дорого обойтись операторам

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин счел, что прозрачность для Роскомнадзора абонентов связи может слишком дорого обойтись операторам

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом президента РСПП Александра Шохина помощнику президента РФ — начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой от 30 сентября. В нем господин Шохин просит пересмотреть поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие штрафы операторам связи за нарушение порядка предоставления Роскомнадзору данных о владельцах сим-карт.

Поправки к КоАП, предусматривающие штрафы за нарушение закона о серых симках, были внесены еще в мае 2017 года и приняты в первом чтении в октябре 2021 года. Ответственным по этому законопроекту является комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, Комитет по информполитике указан в качестве соисполнителя. Документ готовится ко второму чтению.

Закон «О связи» в части, регулирующей оборот серых сим-карт, обязывает бизнес регистрировать данные о конечных пользователях корпоративных сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Операторы могут оказывать услуги только абонентам, которые прошли идентификацию. Роскомнадзор в соответствии с документом также сможет запросить данные о звонках или передаче данных и расположении ближайших базовых станций при оказании услуг.

В письме РСПП отмечается, что штрафы операторам связи в размере 250 тыс. руб. за нарушение порядка предоставления Роскомнадзору данных об абонентах больше, чем за подобные нарушения, связанные с предоставлением регуляторам той или иной информации, и сопоставим со штрафами за незаконное предпринимательство. РСПП предложил снизить их размер, учитывая «высокие затраты» операторов на реализацию «закона Яровой» и поддержание инфраструктуры сетей связи.

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству также не считают, что штрафы нужно делать «заоблачными», но ожидают, что обе стороны приведут аргументы в защиту своей позиции, сказал “Ъ” председатель комитета Павел Крашенинников: «После этого можно будет продолжить работу над законопроектом». В Минцифры не ответили “Ъ”.

В «МегаФоне» и Tele2 согласились с предложением РСПП. Размер предлагаемых штрафов кратно превышает штрафы по схожим статьям и не сопоставим тяжести нарушения, отметили в «МегаФоне». В Tele2 добавили, что «в условиях санкционного давления такое регулирование накладывает избыточную нагрузку на компанию, что препятствует ведению бизнеса и чревато деградацией сервисов для пользователей». «Вымпелком» и МТС отказались от комментариев.

Инициатива призвана регулировать рынок серых сим-карт, в связи с тем что участились случаи продажи сим-карт без регистрации на конечного абонента, напомнил гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко: «Юрлица приобретают у операторов связи сим-карты, чтобы распространять их по агентской схеме. Но в итоге зачастую они сбывают сим-карты, не заключая контракта с пользователем и не предоставляя эти данные операторам». Это приводит к тому, что у ФСБ нет достоверных сведений о пользователях в системе оперативно-разыскных мероприятий, пояснил Дмитрий Галушко.

Введение предложенных штрафов может обернуться большими расходами для операторов связи и скажется на стоимости их услуг или их качестве допускает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. При этом аналитик сомневается в эффективности мер, по его словам, операторы уже провели большую работу по идентификации своих абонентов: «Но властям проще контролировать нескольких участников, чем множество агентов серого рынка, поэтому регулирование в отношение операторов связи ужесточается».

Анастасия Гаврилюк, Ксения Веретенникова