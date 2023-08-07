Ведомости: Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт

С начала августа Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в операторах связи. Блокировка может коснуться до 7 млн сим-карт, в том числе корпоративных номеров или сим-карт, купленных с рук.

По данным издания, операторы начали рассылать абонентам уведомления о необходимости подтвердить свои персональные данные, чтобы избежать блокировки номера.

Оператор связи должен уведомить об этом абонента в течение трех дней с момента получения списка номеров от РКН. У абонента есть 15 дней, чтобы обновить свои данные через «Госуслуги», приложение оператора или салон связи. Иначе номер будет заблокирован ведомством по закону «О связи».

Согласно закону, проверка достоверности данных абонента входит в обязанности мобильного оператора. До начала оказания услуг оператор должен самостоятельно проверить в том числе данные о конечных пользователях услуг, если сим-карты оформлены на юридических лиц.

По данным издания, каждый запрос РКН содержит около 50 тыс. номеров. Если абоненты не подтвердят данные, то к середине августа операторы заблокируют около миллиона сим-карт.

В начале апреля операторы просили абонентов обновить данные на «Госуслугах» под угрозой ограничения услуг связи. Тогда представитель РКН пояснил «Ъ», что в мае Роскомнадзор планировал провести проверку актуальных персональных данных абонентов компаний для выявления активных серых сим-карт. Для этого разработана информационная система, которая в автоматическом режиме выявляет недостоверные сведения о клиентах операторов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Абонентов просят представиться».

Полина Мотызлевская