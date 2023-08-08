Нуланд в Нигере заявила о рисках в случае приглашения ЧВК «Вагнер»

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд находится с визитом в Нигере. Она заявила журналистам, что мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения частной военной компании «Вагнер».

«Люди, которые предприняли здесь эти действия, очень хорошо понимают риски для их суверенитета, когда приглашают "Вагнер"»,— сказала госпожа Нуланд (цитата по AFP).

Замгоссекретаря провела встречи с военачальниками Нигера, но пока не добилась прогресса в вопросе предотвращения переворота. «Эти разговоры были предельно откровенными и порой весьма непростыми»,— добавила дипломат. По ее словам, мятежники не приняли предложения США о попытках восстановить демократический порядок. Она также не смогла встретиться со свергнутым президентом Мохамедом Базумом.

Мятежники контролируют Нигер с конца июля. Экономическое сообщество стран Западной Африки, в которое входит Нигер, и многие страны Запада призывали военных освободить президента и вернуть ему власть. ЭКОВАС угрожал Нигеру военной интервенцией. По данным Associated Press, мятежники уже обратились к ЧВК «Вагнер» во время встречи в Мали (государство поддерживает мятежников Нигера, бойцы ЧВК действуют в этой стране по приглашению). Премьер Нигера Ухумуду Махамаду, который после переворота находится во Франции, считает, что нахождение ЧВК в Нигере невозможно. По его словам, для перехода через границу из Мали им потребовалось бы уничтожить исламские группировки, чего «не произошло за четыре года».

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Над Нигером сгущаются тучи».

Леонид Уварчев