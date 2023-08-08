Премьер Нигера считает невозможным присутствие ЧВК «Вагнер» в стране

Премьер Нигера Ухумуду Махамаду считает, что бойцы частной военной компании «Вагнер» не могут находиться в его стране. Он отметил, что для перехода через границу из Мали им потребовалось бы уничтожить исламские группировки, чего «не произошло за четыре года». Господин Махамаду находится во Франции, Нигером управляют военные, взявшие контроль над страной в результате мятежа.

«Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно. <...> Сегодня они не могут пересечь границу между Мали и Нигером, и, соответственно, я не могу подтвердить эту информацию. Я считаю, что это невозможно»,— сказал господин Махамаду Asharq News.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее говорил, что нет никаких признаков причастности к мятежу ЧВК «Вагнер». Бойцы компании официально действуют в соседнем Мали, по данным СМИ, они также присутствуют в Буркина-Фасо, которая тоже граничит с Нигером. Все три страны являются бывшими французскими колониями, во всех произошли военные перевороты. По данным Associated Press, мятежники Нигера уже обратились к ЧВК «Вагнер».

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Над Нигером сгущаются тучи».

Леонид Уварчев