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Коммерсантъ FM
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Захарова назвала враньем заявление Госдепа об отказе РФ от диалога по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что Москва «отказалась вступать в содержательный диалог о мире». Госпожа Захарова назвала коллегу вруном и заявила, что Вашингтон сказал Киеву сворачивать переговоры в апреле 2022 года и запретить переговоры с Москвой в сентябре 2022 года.

«Сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию. Есть, конечно, вариант, что официальный представитель Госдепа не следит за выступлениями руководителя своего же ведомства. Ничего не могу исключать»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

Представитель МИД РФ предложила господину Миллеру ознакомиться с интервью госсекретаря Энтони Блинкена от апреля 2023 года. По ее мнению, тогда он поймет, что «дал или в штангу или дрозда».

В Саудовской Аравии на прошлой неделе прошли консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. На встречу приехали представители 42 стран. Россия не была приглашена. Украина сообщила о разногласиях на встрече по поводу предложенной Владимиром Зеленским «формулы мира».

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Лучше сидя, чем на коленях».

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