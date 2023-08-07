В офисе Зеленского сообщили о разногласиях по «формуле мира» на саммите в Джидде

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе конференции в Джидде не удалось согласовать все пункты «формулы мира», продвигаемой Владимиром Зеленским в качестве плана по урегулированию конфликта. По его словам, спорным оказался пункт о необходимости наказания российского военно-политического руководства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ермак

Фото: Viacheslav Ratynskyi/File Photo, Reuters Андрей Ермак

Фото: Viacheslav Ratynskyi/File Photo, Reuters

«Если бы все страны уже сейчас сказали: "Да, мы со всем согласны", то мы бы к концу месяца уже принимали саммит мира. Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается. Еще нужно работать со странами Глобального Юга по тяжелым пунктам, как то — ответственность российского руководства. Но не потому, что они против, а потому что им нужно больше объяснений, как это будет происходить»,— сообщил господин Ермак в ходе встречи с украинскими журналистами в Киеве (цитата по Telegram-каналу политика).

При этом глава офиса Владимира Зеленского уточнил, что ни на какие территориальные уступки ради заключения мира украинские власти идти не готовы, такой вариант «даже не обсуждается».

Андрей Ермак уточнил, что новые консультации по урегулированию украинского конфликта участники встречи в Джидде договорились провести в течение одного-полутора месяцев. После этого, по его словам, стартует подготовка к «глобальному саммиту мира».

Переговоры по урегулированию украинского кризиса прошли в Джидде (Саудовская Аравия) 5–6 августа. На встречу приехали представители 42 стран. Они обсудили «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и перспективы урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Однако российских представителей в Саудовскую Аравию не пригласили.

В то же время МИД РФ заявил, что Россия «остается открытой к дипломатическому решению» военного конфликта на Украине и «готова ответить на действительно серьезные предложения», сформированные по итогам встречи в Джидде.

Подробнее об итогах конференции в Джидде читайте в материале «Ъ» «Лучше сидя, чем на коленях».

Александр Кислов