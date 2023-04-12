С боевым машинастроем

Как стало известно «Ъ-Черноземье», контроль над тремя кризисными активами воронежской ГК «ЦНО-Химмаш» — Грибановским машиностроительным заводом, производством вентиляторов «Энвет» и липецким заводом электродвигателей «Генборг» — может получить «Газпром». Сейчас близкая ему структура пытается остановить банкротство предприятий выплатами порядка 2 млрд руб. долгов другим кредиторам. В случае успеха производства могут быть перепрофилированы в интересах госкомпании. Эксперты предупреждают о сложностях выбранной схемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грибановский машиностроительный завод готовят к очередной смене собственника

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области, Управление пресс-службы Воронежcкой области Грибановский машиностроительный завод готовят к очередной смене собственника

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области, Управление пресс-службы Воронежcкой области

Об интересе структур «Газпрома» к промышленным активам банкротящейся группы компаний «ЦНО-Химмаш» в Воронежской и Липецкой областях «Ъ-Черноземье» сообщили несколько источников в региональной власти, на профильном рынке и в самой ГК. Связанные с госкорпорацией компании в данный момент пытаются остановить банкротство структур группы. В марте и апреле московское ООО «Химсервисхолдинг» направило в арбитражный суд Воронежской области ходатайства о намерении погасить требования кредиторов ко всем основным юрлицам «ЦНО-Химмаша». Столичная компания собирается сделать это как третье лицо, не имеющее другого статуса в делах о банкротстве.

Суд в начале апреля уже согласовал планы по погашению долгов ООО «Предприятие "ЦНО-Химмаш"» на 440,9 млн руб. Вчера днем арбитражный суд должен был рассмотреть ходатайство о погашении почти аналогичной суммы долгов ООО «Грибановский машиностроительный завод», однако решение суда пока не опубликовано. Такое же ходатайство в деле липецкого «Генборга» будет рассмотрено 3 мая. Еще одно заявление к ООО «Вега» (связано с заводом вентиляторов «Энвет») суд пока оставил без рассмотрения.

По данным «Ъ-Черноземье», ООО «Химсервисхолдинг» может представлять в банкротствах интересы именно «Газпрома». Учредителем общества на 99% является зарегистрированная на Британских Виргинских островах фирма Tourmaline Capital Corp., еще 1% у гендиректора Сергея Панарина. «Дочек» у «Химсервисхолдинга» на сегодняшний день нет, но ранее он владел долями 9,9–24,5% в ООО «Управление технологического транспорта и специальной техники — “Бурсервис”». Эта компания на 51% принадлежит ООО «Газпром бурение» и зарегистрирована в Москве в комплексе зданий «Газпрома» на улице Наметкина.

Одновременно из всех банкротных процедур вышли структуры ГК «Динамика», которая в 2021 рассматривала возможность получить контроль над активами «ЦНО-Химмаша» и выкупила для этого у Сбербанка долги трех предприятий на сумму более 1,5 млрд руб. Дочерняя компания «Динамики» ООО «Липецкий электродвигатель» уступила московскому ООО «Румо инвест» долги Грибановского машиностроительного завода на 476,4 млн руб., схожие требования к предприятию «ЦНО-Химмаш» и обязательства «Генборга» на 732 млн руб.

ООО «Румо инвест» принадлежит 76% в крупном нижегородском заводе АО «Румо», выпускающем дизельные и газовые двигатели, электроагрегаты, поршневые компрессоры, газомотокомпрессоры и газоперекачивающие агрегаты. Источники «Ъ-Черноземье» на промышленном рынке региона отмечают, что это предприятие работает в интересах «Газпрома» как своего крупнейшего клиента, хотя прямых бенефициарных связей с госкорпорацией у него нет.

ГК «Динамика» более не интересуется активами «ЦНО-Химмаша». Группа вышла из его проектов, передав контролируемую ранее задолженность профильным компаниям, подтвердил другой собеседник «Ъ-Черноземье».

Планируется, что площадки «ЦНО-Химмаша» после окончания банкротных процедур и смены собственников будут выпускать продукцию для нужд «Газпрома», пояснил один из источников «Ъ-Черноземье». В переговорах об этом участвуют и действующие владельцы разрозненных активов, и правительство Воронежской области. «Такого серьезного заказчика все хотят сохранить, а региональные власти стараются подтолкнуть стороны к понятному всем сотрудничеству»,— добавил собеседник «Ъ-Черноземье».

Источник «Ъ-Черноземье» в «Газпроме» отметил, что в актуальную стратегию госкорпорации входит «развитие в регионах работы промышленных производств, способных выпускать необходимую нам продукцию». В частности, в конце 2022 года под контроль «Газпрома» перешел завод труб большого диаметра «Лискимонтажконструкция» в Воронежской области. В ближайшей перспективе, по данным «Ъ-Черноземье», госкорпорация может зайти и на одно из профильных, но находящихся в кризисе предприятий в Тамбовской области.

Конкурсный управляющий предприятия «ЦНО-Химмаш» Виталий Нерезов в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что планы «Химсервисхолдинга» по погашению долгов кредиторов пока являются «предварительными». «Не совсем понятно, как компания аргументирует возможность выплатить почти 500 млн руб. По открытым источникам, это небольшая убыточная организация с долгами по налогам. К тому же одновременно ходатайства о намерении выплатить долги всех структур ГК подали еще несколько малых компаний»,— сообщил господин Нерезов. С аналогичными заявлениями, судя по картотеке арбитража, также обращались малоизвестные ООО «Строй-инвест», «Машинери», «Сфера-трейд», «Ес-риэлти». Но близкая «Газпрому» компания во всех случаях была первой.

Господин Нерезов также отметил, что часть промышленных активов структур «ЦНО-Химмаша» уже была продана с торгов — дела о банкротствах длятся уже больше трех лет. Так, по данным ЕФРСБ, на одном из аукционов структура ГК Limonte АО «Бормаш» выкупила цех в Борисоглебске площадью 10 тыс. кв. м за 509 млн руб. А у самого предприятия «ЦНО-Химмаш» из реальных активов остались лишь несколько квартир в этом же городе.

Собеседник «Ъ-Черноземье», близкий к «ЦНО-Химмашу», также призвал пока воспринимать действия «Газпрома» как «исключительно намерения»: «Пока мы видим ходатайства в судах от небольшой компании и не видим за ней реальных денег. Но в России есть место чудесам. Сегодня — пустое юрлицо, а завтра на его счета прилетает миллиардный перевод от “Газпрома” за какой-нибудь удачно появившийся тендер».

Гендиректор ООО «Химсервисхолдинг» Сергей Панарин вчера отказался от комментариев. Основатель и ключевой бенефициар «ЦНО-Химмаша» Николай Красножон не ответил на звонки «Ъ-Черноземье». В ноябре прошлого года он и сам был признан банкротом как физическое лицо. Иск подал Сбербанк, у которого долги бизнесмена затем выкупило ООО «Липецкий электродвигатель». Всего требования кредиторов к господину Красножону достигают 487,6 млн руб. Топ-менеджер основных юрлиц «ЦНО-Химмаша» Юрий Кучинский вчера также был недоступен для комментариев. Ранее он обанкротился одновременно с господином Красножоном и с той же фабулой возникновения долгов, но на чуть меньшую сумму 476,4 млн руб. «Химсервисхолдинг» вошел и в дела о персональном банкротстве бизнесменов и точно так же пообещал полностью погасить их долги.

Эксперт в сфере банкротства Игорь Вышегородцев считает, что структуры «Газпрома» выбрали «неудачный метод» для поглощения активов «ЦНО-Химмаша». «Так как банкротятся несколько разных структур холдинга, то “Химсервисхолдингу” как третьему лицу, не имеющему статуса кредитора, придется погасить задолженность в каждом. Тогда банкротства просто прекратятся, то есть третье лицо потратит деньги, но не получит никаких активов, а лишь станет кредитором. И чтобы получить контроль над имуществом должника придется повторно инициировать процедуру банкротства, что может растянуться на годы»,— считает господин Вышегородцев.

Он уверен, что у госкорпорации есть «намного более быстрый и финансово выгодный метод». Для этого ей нужно не гасить долги, а выкупать требования у реальных кредиторов, в первую очередь у залоговых. «О цессии можно договориться с неплохой скидкой. Затем, будучи залоговым кредитором, можно определить правила продажи активов на торгах, купить их, а выплаченные деньги вернуть себе же как кредитору. В итоге интересант получит имущество без дополнительных вложений, а инвестиции потребуются только в скупку долгов у других компаний»,— заключил эксперт.

В правительстве Воронежской области сообщили «Ъ-Черноземье», что заводы «ЦНО-Химмаша» остаются действующими, но темпы выпуска продукции на них «в связи с конкурсными процедурами по реализации имущества» были снижены: «Нашей первоочередной целью является сохранение производств и рабочих мест на них».

Сергей Калашников