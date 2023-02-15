Московское «Румо инвест» выкупает права требования к воронежским и липецкой структурам группы «ЦНО-Химмаш»

ООО «Румо инвест» Михаила Нехорошкова начало выкупать права требования к структурам воронежского холдинга «ЦНО-Химмаш». В рамках банкротства липецкого ООО «Генборг» компания подала заявление о замене структуры ГК «Динамика» ООО «Липецкий электродвигатель» в реестре требований кредиторов с суммой долга 732 млн руб. Также заявления о замене кредитора (их детали не раскрываются) поданы в рамках банкротств ООО «Грибановский машиностроительный завод» и ООО «Предприятие “ЦНО-Химмаш”», следует из картотеки арбитражных дел.

«Липецкий электродвигатель» — структура московской ГК «Динамика», которая в конце 2020 года выкупила у Сбербанка долги предприятий на сумму более 1,5 млрд руб. и планировала возобновить выпуск двигателей и теплообменного оборудования.

По данным «Ъ-Черноземье», замена кредитора может быть связана с изменением позиции «Динамики» в отношении структур «ЦНО-Химмаш».

«Румо инвест» также планирует войти в реестры кредиторов в банкротствах физлиц — основателя «ЦНО-Химмаш» Николая Красножона, экс-главы компании Юрия Кучинского и совладельца Федора Дудина. Речь идет именно о замене требований «Липецкого электродвигателя». «Липецкий электродвигатель» в интересах «Румо инвеста» уже пытался приостановить ряд торгов по продаже имущества предприятий «ЦНО-Химмаш», но безуспешно. В заявлениях указывалось, что новый инвестор станет залоговым кредитором.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Румо инвест» зарегистрировано в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный учредитель и гендиректор — Михаил Нехорошков. Компании принадлежит 76% в нижегородском заводе АО «Румо», выпускающем дизельные и газовые двигатели, электроагрегаты, поршневые компрессоры, газомотокомпрессоры и газоперекачивающие агрегаты.

Как «Динамика» получала контроль над банкротством предприятий «ЦНО-Химмаш» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин