Отельерам снизят курортную кару

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подготовил новый законопроект об административной ответственности за уклонение от уплаты курортного сбора. Наказание для отелей и гостиниц за нарушения порядка взимания и выплаты средств от туристов будет смягчено в сравнении с первым проектом, опубликованным на портале антикоррупционной экспертизы 4 мая 2023 года. Несмотря на снижение размера штрафов, экономическая разумность их введения, как и самого сбора, ничем не подтверждается, заявляют участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно новой редакции документа, за нарушение сроков уплаты курортного сбора юридические лица, предоставляющие услуги временного размещения, будут штрафоваться на сумму в два раза меньшую, чем планировалось ранее — на 5 тыс. вместо 10 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей наказание также будет смягчено: в случае нарушения они заплатят 2 тыс., а не 5 тыс. рублей. При повторном несоблюдении порядка уплаты сбора штраф будет увеличен в пять раз. За несвоевременное перечисление собранных денег в городской бюджет также последует административное наказание: 30 тыс. рублей для юрлиц и 10 тыс. — для ИП. Ранее в Смольном за подобное нарушение предлагали штрафовать на 75 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. В случае повторной задержки ИП должны будут выплатить в городской бюджет 20 тыс., а юрлица — 50 тыс. рублей.

Соответствующие поправки предлагается добавить в городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Антикоррупционная проверка нового документа продлится до 18 августа. Затем градоначальник сможет внести законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание. Если закон будет поддержан, то он вступит в силу 1 октября 2023 года.

Денежное наказание для туристов остается неизменным с первой редакции документа: с уклонившихся от уплаты курортного сбора планируется взыскивать от 500 до 2 тыс. рублей. За повторное нарушение последует штраф до 1–5 тыс. рублей.

Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова полагает, что гостиницы будут тратить большое количество денег и ресурсов для администрирования курортного сбора, при этом туристические выплаты полностью перейдут в бюджет города. «Хорошо, что снизили, но не более того, потому что разумность введения курортного сбора экономически никак не подтверждается»,— заключила вице-президент Ассоциации.

Проблем с выявлением нарушений порядка уплаты сбора у правоохранительных органов появиться не должно, предполагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению, контрольные мероприятия могут представлять собой плановые и внеплановые проверки, в том числе выездные. Господин Жарский также не исключает использования автоматизированных решений, а также создания специального программного обеспечения.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга окончательно приняли закон о введении курортного сбора 28 июня. 4 июля его подписал губернатор Александр Беглов. Закон вступит в силу 1 октября по «нулевой ставке». Взимать плату в размере 100 рублей с туристов начнут с 1 апреля.

Полина Пучкова