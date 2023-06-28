Петербургский парламент окончательно одобрил введение курортного сбора в городе

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду, 28 июня, в окончательном чтении приняли законопроект о введении в городе курортного сбора для туристов с 1 октября 2023 года, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Законопроект претерпел небольшие изменения. Так, депутаты освободили совершеннолетних детей многодетных семей от уплаты курортного сбора. Соответствующую единую поправку ко второму чтению подали руководители всех парламентских фракций. Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, однако взимать плату с туристов в размере 100 руб. начнут с 1 апреля. До этого закон будет действовать лишь формально, сумма сбора составит ноль рублей.

Начиная с 1 апреля совершеннолетним туристам, которые остались в городе более чем на сутки, придется заплатить по 100 рублей за каждый день пребывания. День заезда при исчислении сбора учитываться не будет. Собирать деньги с гостей города будут сами отели, гостиницы, хостелы и иные объекты временного размещения в день заселения. Деньги будут перечисляться в городской бюджет — в специальный Фонд развития курортной инфраструктуры в следующий за отчетным месяц. Вырученные средства, как говорится в законопроекте, пойдут на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию и благоустройству объектов курортной инфраструктуры города.

Ранее сообщалось, что с начало года Петербург посетило 4 млн туристов, что на 10% выше показателя того же периода прошлого года. Гости города принесли в экономику города более 370 млрд руб.

Подробнее о новом законе — в материале «Ъ-СПб» «Курортному сбору дали отпуск».

Надежда Ярмула

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