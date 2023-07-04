Беглов утвердил введение курортного сбора в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении на территории города курортного сбора. Взимать налог отели, хостелы и гостиницы города начнут с 1 апреля 2024 года. Полученные деньги будут перечисляться в городской бюджет. Совершеннолетним туристам, которые остаются в городе более чем на сутки, придется заплатить по 100 рублей за каждый день пребывания.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года в Петербурге будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Цель эксперимента — сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства и создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, пояснили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал о неоднократных переносах сроков введения курортного сбора в Санкт-Петербурге. Представители гостиничного бизнеса отнеслись к новым правилам положительно, в то время как в целом идею сбора в городе восприняли скептически.

Наталья Ширнина

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