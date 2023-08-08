Банки подошли к нормативным граням

Два системно значимых банка — ВТБ и Газпромбанк (ГПБ) — остаются в антилидерах по достаточности капитала с одним из самых низких уровней по этому показателю. В 2023 году регулятор позволил не соблюдать надбавки к капиталу. Вместе с тем с 2024 года банкам придется соблюдать повышенный уровень норматива. Его значения будут постепенно повышаться до докризисных пороговых значений вплоть до 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВТБ и Газпромбанк вошли в топ-5 банков с самой низкой достаточностью капитала, следует из данных отчетности на начало июля 2023 года, которую изучил “Ъ”. Их норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на последнюю отчетную дату составлял 9,4% и 9,6% соответственно.

Среди системно значимых банков лишь у этих игроков показатели ниже 10%. Разрыв от среднеарифметического уровня значений по остальным СЗКО (системно значимым кредитным организациям) составил 9,1–9,3 процентных пункта (п. п.). Диапазон значения Н1.0 по системно значимым банкам в июне составил 12,1–40,8%. Минимум, временно установленный ЦБ, на текущий момент для банков — 8%.

С марта 2022 года по май 2023 года показатели не публиковались. ЦБ в рамках одной из мер послабления разрешил не соблюдать в течение 2023 года надбавки к этому нормативу (совокупно 3,5 п. п. сверх 8%). Речь идет о надбавке поддержания достаточности капитала для банков с универсальной лицензией (2,5%) и надбавки за системную значимость (1%). По оценке ЦБ, мера «дает банкам возможность кредитовать значимые для экономики проекты». Надбавки будут постепенно восстанавливаться к 1 января 2028 года. С 2024 года и до 2028 года банкам придется в течение пяти лет восстановить уровень надбавок, в первый год норматив повысится до 8,25%.

За июнь ВТБ смог увеличить норматив (на 0,13 п. п.), тогда как у ГПБ он снизился (на 0,1 п. п.) Текущие значения также ниже, чем по состоянию на февраль 2022 года (на 1,6 п. п. у ГПБ и 0,8 п. п. у ВТБ). Исторически капитальный буфер и у ГПБ, и у ВТБ поддерживается на сравнительно невысоком уровне, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. При этом «невысокая позиция по капиталу не является угрозой для кредитоспособности данных банков в силу их системной значимости», говорит он.

В ВТБ не ответили “Ъ”. В ГПБ уточнили, что «небольшое снижение» норматива «обусловлено ростом доли на некоторых рынках присутствия, а также текущей динамикой курса рубля». Агентство «Эксперт РА» в конце мая отмечало снижение нормативов достаточности капитала и буфера абсорбции убытков ГПБ на фоне активного роста корпоративного кредитования в 2022 году. В банке пояснили, что будут соблюдать как промежуточные, так и полные повышенные требования к тому моменту, когда их введут.

Уровень нормативов может влиять на решение о дивидендах. Банки не ограничены в распределении прибыли на дивиденды при условии, что после этого минимальное значение Н1.0 будет не ниже 10,5%, у системно значимых — не ниже 11,5%. И такие примеры уже есть. В частности, банк «Санкт-Петербург» (Н1.0 — 22,6%), выплативший дивиденды по итогам 2022 года, в сентябре будет рассматривать вопрос выплаты дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года. Росбанк (Н1.0 — почти 16%) на дивиденды по итогам 2022 года распределил более половины прибыли (4,5 млрд руб.). Что касается банков с низкими нормативами, то по итогам 2022 года ВТБ не выплачивает дивиденды из-за убытка, решение ГПБ по дивидендам за 2022 год не обнародовалось.

Партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов отмечает, что для возможности распределения дивидендов банку нужно иметь некоторый запас сверх необходимого минимума, чтобы не пробить пороговое значение. В целом же увеличение значений нормативов должно быть спланировано — это определенная стратегия по изменению структуры баланса банка.

Директор департамента внутреннего аудита и управления рисками компании ФБК Роман Кенигсберг отмечает, что чем ниже норматив Н1.0 у банков, тем больше «кредитное плечо», то есть большая часть активов профинансирована за счет привлеченных средств, соответственно, такие банки при разумном подходе к управлению кредитными рисками имеют возможность получить большую рентабельность капитала.

Ольга Шерункова