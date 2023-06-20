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Коммерсантъ FM
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Активам расширяют самооценку

Системно значимые банки нацелились на экономию капитала

Российские системно значимые кредитные организации (СЗКО) планируют расширить список активов, риски по которым будут оцениваться по собственным методикам. Сейчас ЦБ валидирует модели у трех из четырех банков, уже перешедших на продвинутые модели. Их применение дало положительный эффект по нормативам достаточности капитала в размере 0,7–2 процентного пункта (п. п.). Обязательный, хотя и постепенный переход для остальных СЗКО начнется с 2025 года. Но отдельные банки готовы сделать это раньше срока.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Крупнейшие российские банки активизируют работу над расширением активов, при оценке рисков которых используется ПВР-подход (на основе внутренних рейтингов). Как сообщили “Ъ” в Банке России, регулятор проводит валидацию моделей по новым сегментам кредитных требований трех из четырех банков, ранее уже перешедших на применение ПВР: «Это увеличит объем активов, в отношении которых банки используют продвинутые подходы к оценке кредитного риска».

При ПВР-подходе банк использует собственные оценки вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску. Не реже одного раза в год банк проводит внутреннюю валидацию своих рейтинговых систем. При стандартизированном подходе активы взвешиваются по единым коэффициентам риска.

Продвинутый подход в оценке рисков уже используют Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ. Райффайзенбанк (начал использовать ПВР с февраля 2019 года) уже к февралю 2022 года перевел на ПВР 60% кредитного портфеля. К этому времени в банке оценивали эффект в 237 базисных пунктов по нормативу достаточности капитала, что эквивалентно высвобождению 33 млрд руб. капитала.

В Альфа-банке (применяет ПВР-подход с июня 2021 года) сообщили, что применяют внутренние модели в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам, кредитов наличными и кредитных карт: «Качественный кредитный портфель дает возможность снижать потребление капитала до 100 б. п. по общему капиталу по РСБУ». ВТБ получил разрешение ЦБ в ноябре 2022 года, оно коснулось применения ПВР «для ипотечных кредитов и корпоративного портфеля». На текущий момент банк оценивает положительный эффект примерно в 0,7 п. п. по нормативам достаточности капитала.

В Сбербанке (перешел на ПВР в 2017 году) и Райффайзенбанке не ответили на запросы “Ъ”. По итогам марта 2023 года, средний норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) составлял 12,66%.

С 2025 года ЦБ планирует обязать все СЗКО (13 банков) перейти на ПВР-подход. Как уточнили в ЦБ, законопроект, устанавливающий такое требование, проходит процедуру межведомственного согласования. Согласно документу, процесс будет поэтапным в соответствии с разработанными ими и утвержденными ЦБ индивидуальными планами.

Ряд банков готовы переходить на ПВР раньше срока. Как рассказал “Ъ” первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, банк «планирует начать переход в ближайшие кварталы, полный переход возможен к концу 2025 года». По его словам, «эффект в целом будет умеренно позитивным, но в разных линиях бизнеса эффект будет различным». Директор департамента корпоративных кредитных рисков Росбанка Дмитрий Шипилов сообщил, что там тоже планируют переход раньше срока: «В результате мы рассчитываем получить более точную и диверсифицированную оценку рисков по клиентам и более эффективное использование капитала банка».

Тинькофф-банк ищет консультантов для оказания услуг по переходу на расчет кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов, следует из закупки, которую изучил “Ъ” (опубликована в начале июня). В ГПБ, ПСБ, Юникредит-банке, МКБ и РСХБ не ответили на запросы “Ъ”.

Переход на ПВР-подход — сложный процесс, который требует большой внутренней трансформации в банке, отмечает партнер Б1 Геннадий Шинин. В первую очередь на успешность этого процесса будет влиять качество данных (в том числе их полнота, историчность), которые используются в моделях. Во-вторых, потребуется и перенастройка IT-процесса, который обеспечивает поддержку качества сбора и хранения данных. По оценке господина Шинина, от разработки до внедрения модели может пройти в среднем около года.

Вместе с тем, поясняет эксперт, использование этих моделей может привести как к экономии капитала, так и к его большему расходованию, чем при использовании текущего стандартного подхода: «С большой степенью вероятности видимый позитивный эффект от применения ПВР будет по ипотечному и корпоративному портфелям, тогда как по другим активам эффект оценить сложнее».

Ольга Шерункова

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