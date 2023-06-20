Активам расширяют самооценку

Российские системно значимые кредитные организации (СЗКО) планируют расширить список активов, риски по которым будут оцениваться по собственным методикам. Сейчас ЦБ валидирует модели у трех из четырех банков, уже перешедших на продвинутые модели. Их применение дало положительный эффект по нормативам достаточности капитала в размере 0,7–2 процентного пункта (п. п.). Обязательный, хотя и постепенный переход для остальных СЗКО начнется с 2025 года. Но отдельные банки готовы сделать это раньше срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Крупнейшие российские банки активизируют работу над расширением активов, при оценке рисков которых используется ПВР-подход (на основе внутренних рейтингов). Как сообщили “Ъ” в Банке России, регулятор проводит валидацию моделей по новым сегментам кредитных требований трех из четырех банков, ранее уже перешедших на применение ПВР: «Это увеличит объем активов, в отношении которых банки используют продвинутые подходы к оценке кредитного риска».

При ПВР-подходе банк использует собственные оценки вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску. Не реже одного раза в год банк проводит внутреннюю валидацию своих рейтинговых систем. При стандартизированном подходе активы взвешиваются по единым коэффициентам риска.

Продвинутый подход в оценке рисков уже используют Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ. Райффайзенбанк (начал использовать ПВР с февраля 2019 года) уже к февралю 2022 года перевел на ПВР 60% кредитного портфеля. К этому времени в банке оценивали эффект в 237 базисных пунктов по нормативу достаточности капитала, что эквивалентно высвобождению 33 млрд руб. капитала.

В Альфа-банке (применяет ПВР-подход с июня 2021 года) сообщили, что применяют внутренние модели в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам, кредитов наличными и кредитных карт: «Качественный кредитный портфель дает возможность снижать потребление капитала до 100 б. п. по общему капиталу по РСБУ». ВТБ получил разрешение ЦБ в ноябре 2022 года, оно коснулось применения ПВР «для ипотечных кредитов и корпоративного портфеля». На текущий момент банк оценивает положительный эффект примерно в 0,7 п. п. по нормативам достаточности капитала.

В Сбербанке (перешел на ПВР в 2017 году) и Райффайзенбанке не ответили на запросы “Ъ”. По итогам марта 2023 года, средний норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) составлял 12,66%.

С 2025 года ЦБ планирует обязать все СЗКО (13 банков) перейти на ПВР-подход. Как уточнили в ЦБ, законопроект, устанавливающий такое требование, проходит процедуру межведомственного согласования. Согласно документу, процесс будет поэтапным в соответствии с разработанными ими и утвержденными ЦБ индивидуальными планами.

Ряд банков готовы переходить на ПВР раньше срока. Как рассказал “Ъ” первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, банк «планирует начать переход в ближайшие кварталы, полный переход возможен к концу 2025 года». По его словам, «эффект в целом будет умеренно позитивным, но в разных линиях бизнеса эффект будет различным». Директор департамента корпоративных кредитных рисков Росбанка Дмитрий Шипилов сообщил, что там тоже планируют переход раньше срока: «В результате мы рассчитываем получить более точную и диверсифицированную оценку рисков по клиентам и более эффективное использование капитала банка».

Тинькофф-банк ищет консультантов для оказания услуг по переходу на расчет кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов, следует из закупки, которую изучил “Ъ” (опубликована в начале июня). В ГПБ, ПСБ, Юникредит-банке, МКБ и РСХБ не ответили на запросы “Ъ”.

Переход на ПВР-подход — сложный процесс, который требует большой внутренней трансформации в банке, отмечает партнер Б1 Геннадий Шинин. В первую очередь на успешность этого процесса будет влиять качество данных (в том числе их полнота, историчность), которые используются в моделях. Во-вторых, потребуется и перенастройка IT-процесса, который обеспечивает поддержку качества сбора и хранения данных. По оценке господина Шинина, от разработки до внедрения модели может пройти в среднем около года.

Вместе с тем, поясняет эксперт, использование этих моделей может привести как к экономии капитала, так и к его большему расходованию, чем при использовании текущего стандартного подхода: «С большой степенью вероятности видимый позитивный эффект от применения ПВР будет по ипотечному и корпоративному портфелям, тогда как по другим активам эффект оценить сложнее».

Ольга Шерункова