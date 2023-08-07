Научно-производственный центр БПЛА планируют создать в Петербурге

Санкт-Петербург подал заявку на создание научно-производственного центра (НПЦ) для разработки беспилотных авиационных систем (БАС). Программа будет реализовываться в течение 2024-2025 годов, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ) в понедельник, 7 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2023 в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Экспофорум". Жанровая фотография. Беспилотник производства группы "Геоскан" для фото- и видеосъемки местности.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2023 в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Экспофорум". Жанровая фотография. Беспилотник производства группы "Геоскан" для фото- и видеосъемки местности.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кроме Петербурга заявки на участие создания НПЦ подали ещё 17 регионов. Среди них — Севастополь, Нижегородская, Тульская, Рязанская, Томская, Самарская, Сахалинская, Воронежская области, Республики Татарстан и Башкортостан.

Ранее первый в России региональный НПЦ гражданских беспилотных авиационных систем был создан в Самарской области. Предполагается, что он будет зарегистрирован и начнет работу в конце августа 2023 года.

«Ъ–СПб» писал, что в Ленобласти откроют учебный центр по подготовке операторов беспилотников.

Также стало известно, что в Петербурге продлили запрет на использование беспилотников (БПЛА) до 30 сентября. Впервые петербургские власти полностью запретили использование БПЛА на территории города 7 мая 2023 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте