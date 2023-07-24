Запрет на запуски беспилотников в Петербурге продлили до октября

В Санкт-Петербурге продлили запрет на использование беспилотников (БПЛА) до 30 сентября. Ранее Смольный, руководствуясь соображениям безопасности, ввел соответствующие ограничения практически до августа. «С 24 июля по 30 сентября в Петербурге вводится запрет на использование беспилотников»,— говорится в свежем сообщении пресс-службы городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Также в эти даты на определенных участках запрещено передвижение маломерных судов, которые не подлежат госрегистрации, в том числе гидромотоциклов. По Неве — от Благовещенского до Большого Обуховского (вантового) моста, по Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, по Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, по Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива, канала Грибоедова, рек Мойки и Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.

Впервые петербургские власти полностью запретили использование коптеров в небе над городом в начале мая. Исключения касаются только БПЛА государственных органов и выполняющих госзаказ организаций. Также дроны могут запускать представители СМИ и киноиндустрии, но только при наличии подтверждающих данное право документов.

Добавим, что этой весной в структуре ГУ МВД по городу и области появился специальный отдел, который занимается обеспечением безопасности в воздухе во время проведения массовых мероприятий. В его задачи в том числе входит нейтрализация беспилотников.

Андрей Кучеров

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