В Ленобласти откроют учебный центр по подготовке операторов беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко одобрил проект создания в регионе учебного центра, в котором будут готовить операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Вторым направлением подготовки станет противодействие дронам противника. Проект обсуждался губернатором 20 июля с представителями фонда «Ленинградский рубеж», НИИ «Вектор» и командованием учебного центра Министерства обороны России.

Предполагается, что базой для размещения нового учебного центра может стать действующий учебный центр Министерства обороны России.

За подготовку инструкторов и обеспечение учебного центра образцами техники будет отвечать НИИ «Вектор», который специализируется на производстве мобильных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам. Поможет оснастить новый центр фонд «Ленинградский рубеж».

Стоимость проекта пока неизвестна.

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