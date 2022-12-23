Двойной шпион, выйди вон

Власти ФРГ надеются, что смогли нанести «серьезный удар по шпионажу со стороны России». Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман, комментируя арест агента Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Карстена Л., подозреваемого в сотрудничестве с Россией. Двойному агенту грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. В BND считают, что на фоне конфликта вокруг Украины настал «час шпионов». В РФ, впрочем, также предупреждают об усилении иностранной разведывательной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр юстиции Германии Марко Бушман

Фото: Michele Tantussi, Reuters Министр юстиции Германии Марко Бушман

Фото: Michele Tantussi, Reuters

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман поздравил Генеральную прокуратуру страны c арестом «предполагаемого шпиона». «Если подозрения подтвердятся, значит, нам удалось нанести серьезный удар по шпионажу со стороны России. Это показывает, насколько бдительными мы должны быть»,— написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами задержан агент BND Карстен Л. О его аресте и допросе сообщила Генпрокуратура страны, с отдельным заявлением также выступила Федеральная разведывательная служба ФРГ. Однако подробностей очень мало.

Вопреки обычной практике, общественности не стали сообщать ничего — ни фамилию задержанного, ни его возраст, ни продолжительность работы на две стороны.

«Сдержанность и осмотрительность очень важны в данном конкретном случае. Россия — оппонент, с беспринципностью и готовностью к насилию которого мы должны считаться,— объяснил отсутствие публичной информации глава BND Бруно Каль.— Каждая деталь этого дела, стань она достоянием общественности, может дать противнику преимущество и позволить ему нанести ущерб Германии».

Известно лишь, что Карстена Л. задержали в среду сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии, а в двух его квартирах и на рабочем месте прошли обыски.

Гражданин ФРГ якобы передавал российским спецслужбам имеющуюся у BND информацию вплоть до своего ареста, однако, судя по всему, за ним некоторое время следили. Как долго — неясно.

Бруно Каль высказался по этому поводу расплывчато: «Получив информацию о возможном случае государственной измены в своих рядах, BND немедленно приступила к широкомасштабному внутреннему расследованию. Когда подозрения подтвердились, была немедленно подключена Генеральная прокуратура».

По статье о госизмене задержанному грозит тюремный срок — от пяти лет до пожизненного заключения в зависимости от ущерба, нанесенного национальной безопасности ФРГ. Двойных агентов в Германии не выявляли уже давно.

Бывший глава BND Герхард Шиндлер в интервью радио Bayerischer Rundfunk назвал нынешнее время «часом шпионов», отметив, что на фоне конфликта вокруг Украины российские спецслужбы активизировали свою деятельность в западных странах. Нынешний же замглавы ведомства Вольфганг Вин ранее сообщал об участившихся попытках российских «хакеров в погонах» проникать в компьютерные сети правительства ФРГ.

Комментируя арест Карстена Л., глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (представляет Свободную демократическую партию Германии) заявила в эфире Bayerischer Rundfunk: «Это тревожный сигнал для всех, что Россия и для нас не делает исключения, она шпионит и за нами, чтобы дестабилизировать нашу систему, Федеративную Республику Германия».

Депутат Бундестага от партии «Левые» Андре Хан, в свою очередь, в интервью газете Rheinische Post сказал: он не удивлен, что Россия ведет разведывательную деятельность в Германии. «Но если действительно внутри самой Федеральной разведывательной службы кто-то из сотрудников работал на Россию, это было бы совершенно новым и пугающим обстоятельством»,— добавил политик. По его словам, парламент намерен взять это дело под контроль и рассмотреть его в наступающем году.

Между тем власти РФ в последнее время также говорят об усилении активности зарубежных разведывательных служб.

В видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что «от органов контрразведки, в том числе военной» сейчас требуется «максимальная собранность и концентрация сил». «Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов»,— призвал он.

Елена Черненко