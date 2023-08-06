«Зениту» испортили старт

На финише третьего тура чемпионата России первую и очень яркую победу в сезоне одержало «Динамо». В выездном матче с «Зенитом» мало кто ставил на москвичей, а они обыграли чемпиона со счетом 3:2. Кроме того, бело-голубые обошли петербуржцев в турнирной таблице.

После дерби ЦСКА—«Локомотив» в третьем туре чемпионата России состоялся еще один большой матч с участием топ-клубов, в котором «Зенит» принимал «Динамо». Обе команды были недовольны своим стартом в национальном первенстве. Москвичи вообще не одержали ни одной победы в сезоне под руководством нового главного тренера Марцела Лички, что уже вызвало определенные сомнения в правильности их ставки на чешского специалиста. Даже в предыдущей встрече с «Крыльями Советов», когда динамовцы вроде бы нащупали свою игру и уверенно вели 3:1, они умудрились взять только одно очко.

«Зенит» стартовал не так уж плохо, набрав четыре очка, но как-то смущала весьма скромная для лидера премьер-лиги разница забитых и пропущенных мячей — 3:1.

При этом все голы забивал один футболист — нападающий Матео Кассьерра. Для петербуржцев, конечно, хорошо, что колумбийца наконец прорвало, а то он в 26 матчах прошлого чемпионата отличился всего два раза. Однако в целом у «Зенита» без Далера Кузяева, Вендела и особенно Малкома заметно ослабла группа атаки, что негативно сказалось на количестве не только голов, но и голевых моментов. Так, в ничейной игре с «Ростовом» чемпионы показали худшую статистику за последние годы по числу ударов по воротам.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после того, как ростовчане отыгрались в концовке с пенальти, решил даже продемонстрировать свое недовольство арбитру и нарвался на красную карточку за «выход на поле в конфронтационной манере». Так что матч с «Динамо» он пропускал из-за дисквалификации, а управлял командой в технической зоне его зам Анатолий Тимощук. Между тем петербуржцы внесли в заявку на чемпионат Вендела, который, несмотря на желание сменить клуб, не смог трудоустроиться. В частности, они так и не договорились с бразильским «Фламенго» по сумме трансфера за 25-летнего полузащитника. И во встрече с «Динамо» Вендел оказался на скамейке запасных.

Уже в дебюте соперники обменялись голами. Счет открыли гости после потери центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана, который не только подарил мяч Муми Нгамалё, но и дал камерунцу себя обыграть.

А дальше последовал прострел на Константина Тюкавина, и тому оставалось лишь подставить ногу. Отыгрались хозяева на десятой минуте, и тоже благодаря отбору на чужой половине поля. Кассьерра ворвался в штрафную, но бить не стал, а сделал передачу партнеру, которую неудачно прервал центральный защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, срезавший мяч в собственные ворота.

Тут же «Зенит» мог выйти вперед, когда удар Клаудиньо с трудом парировал голкипер москвичей Антон Шунин. И в принципе динамовская оборона попала под довольно мощное давление, а это и так было самое больное место у бело-голубых на старте чемпионата, ведь в двух турах они пропустили шесть голов. Но гости отзащищались и потом еще раз активировали Тюкавина, который после заброса из глубины от Бальбуэны «разул» на скорости того же Ренана и вонзил мяч от штанги в сетку.

До перерыва команды обменялись еще вынужденными кадровыми потерями. У «Динамо» захромал Арсен Захарян, а у «Зенита» травмировался Андрей Мостовой. Хотя оба выглядели не лучшим образом, а Захарян и вовсе должен был разделить вину за автогол с Бальбуэной.

Перед вторым таймом хозяева произвели аж три замены, выпустив опального Вендела, Марио Фернандеса и Нуралы Алипа вместо проштрафившегося Ренана. Освежив состав, они опять заставили «Динамо» много пахать в защите. А Вендел отметил возвращение в премьер-лигу опасным ударом, который заблокировал Сергей Паршивлюк, и вообще с ним «Зенит» как-то сразу приобрел былую структурность.

Марцел Личка ответил двойной заменой, направленной прежде всего на усиление и насыщение обороны. Гости опустились глубоко назад, при этом до Шунина мячи долетали редко. Разве что Густаво Мантуан пробил в створ, а так петербуржцам по-прежнему не хватало конкретики в завершающей фазе атаки. По ходу матча они даже перестроились на игру в два нападающих, хотя обычно не используют Кассьерру вместе с Иваном Сергеевым.

Атаковал «Зенит», а забить могло «Динамо». Хозяевам просто повезло, что Даниил Фомин при исполнении стандарта угодил в перекладину, потому что вратарь Михаил Кержаков был бессилен чем-то помочь.

В концовке петербуржцы уже не стеснялись в выборе средств и приступили к откровенному навалу с постоянными навесами в штрафную. Гости продолжали стоически отбиваться, но на 90-й минуте индивидуальные действия Вендела привели к тому, что Сергеев в единоборстве с Бальбуэной затолкал мяч в ворота.

Более того, «Зенит» хотел вырвать победу, однако Вильмар Барриос в пылу борьбы совершил грубый фол на Денисе Макарове, и ему по рекомендации VAR была предъявлена красная карточка.

А на 96-й минуте москвичи разыграли стремительную комбинацию, Вячеслав Грулев замкнул подачу Диего Лаксальта и забил решающий гол. Одолев «Зенит» 3:2, «Динамо» еще и опередило его в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Александр Ильин