Фрилансеры подняли расценки

60% компаний планируют расширить штат уже с апреля. Об этом свидетельствуют данные опроса Rabota.ru и «СберПодбора». Среди самых востребованных позиций веб-дизайнеры и программисты. Но из-за дефицита кадров, как говорят хедхантеры, наём сотрудников стал дороже. После начала спецоперации высококвалифицированные специалисты сильно подняли планку и не хотят идти работать в офис. Какие варианты есть у бизнеса? И сколько можно заработать на фрилансе? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Тимур Тараканов ушел с позиции управленца во фрилансеры в 44 года. Всю жизнь, как он сам говорит, проработал в розничных продажах и вырос с линейного сотрудника до топ-менеджера «Ашана» и X5 Group, а год назад все бросил:

«Я больше не завишу от одной компании, не думаю, разорится она или нет. На данный момент я работаю параллельно в четырех проектах, но это не максимум. У меня может доходить до шести-семи — консалтинг, бизнес-консультации, трекинг. Как частное лицо, я самозанятый. Считая свой доход на нескольких проектах, получается, что ни одна компания мне не предложит сейчас те деньги, которые я зарабатываю, просто потому, что такого гонорара нет на рынке».

В найме, как говорят опрошенные “Ъ FM” фрилансеры, отсутствует возможность саморазвития. Все истории про обучение остались в 2014 и 2015 годах. После начала спецоперации надо просто работать и не задавать вопросов. Вернуть профессионалов в офис уже не получится — слишком дорого, да и бюджетов таких у компаний нет. Самая сложная ситуация сейчас с наймом топ-менеджеров, говорит карьерный консультант Анна Знаменская:

«Компании не готовы платить, как раньше. Например, какой тренд сейчас виден на рынке? Бизнес нанимает дорогих управленцев на контракты. Человек с зарплатой в 1-1,5 млн руб. обычно берется в штат. Сейчас компании нужно выстроить какую-то функцию, она может нанять этого человека на какой-то период времени — примерно на 9-12 месяцев, а потом заменить его более дешевой командой, когда он уже выстроит рабочие процессы».

Научились считать, как выясняется, не только топ-менеджеры. Сегодня рынок не нанимателя, а соискателя. Он диктует условия работы. А бизнес, как говорят опрошенные “Ъ FM” участники рынка, все больше готов нанимать сотрудников по договору — от разработчиков до дизайнеров.

После начала СВО, по данным Минцифры, из страны уехало 100 тыс. IT-специалистов. На конец 2022-го показатель составил 10% от их общего числа. Ни отсрочка от мобилизации, ни специпотека их не вернет, уверен бренд-креатор Илья Киселев:

«Возможностей стало больше. Сидя в офисе, сотруднику тяжелее заниматься несколькими проектами. Если, например, год-полтора назад можно было найти джуниор-дизайнера за 60–70 тыс. руб., то сейчас это нереально — средняя цена будет 100 тыс. руб. Хороших специалистов найти тяжело. Среди моих коллег средний чек вырос у кого-то в два раза, а у кого-то и в пять».

После затишья компании активизировались. И почти 60% из них планируют расширить штат с апреля, говорится в исследовании сервисов Rabota.ru и «СберПодбора», которые опросили 300 российских организаций. Но, как выясняется, на фриланс готовы отдать штатные ставки не больше 5–7% компаний. Большинство предпочитают видеть сотрудников все же в офисе, где рождаются идеи. Однако нанять таких становится все дороже, резюмирует генеральный директор IT-компании Oxygen Павел Кулаков:

«Хорошего специалиста в области Linkus полгода назад можно было схантить в диапазоне от 160–180 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Сейчас ряд таких специалистов недоступен и за 350–400 тыс. руб. Что касается выхода из ситуации, мы верим в молодых специалистов, в создание внутренних институтов по росту. У нас развит институт коучинга с разными KPI по продвижению специалистов».

Своих IT-специалистов планирует вырастить и банковский сектор. Кредитные организации уже готовят кадры вместе с вузами. Так, по данным «Известий», соглашение о расширенной работе подписали «Тинькофф» и МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россельхозбанк взаимодействует с Санкт-Петербургским, Новосибирским госуниверситетами и Томским политехническим университетом. А самая расширенная программа якобы у «Сбера» — в списке 40 вузов.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".