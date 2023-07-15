Фриланс платежом красен

Доходы фрилансеров в 2023 году выросли в полтора раза. Суммарно за январь-июнь россияне заработали на удаленных подработках 5,3 млрд руб., что на 53% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервисов для аутсорс-сделок Solar Staff. Там подсчитали, что средний месячный доход фрилансеров, выводящих деньги на российские карты, составляет около 100 тыс. руб. в месяц, на иностранные — 319 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Почти 90% выводят полученные деньги на карты российских банков, за границу их отправляет только 9%, рассказал “Ъ FM” руководитель отдела коммуникаций в Solar Staff Александр Норовяткин:

«Фриланс как явление разрастается и в России, и в мире. Если говорить про то, как отличаются доходы фрилансеров, работающих в России, и тех, кто работает за границей, то тут можно сказать, что в некоторых областях, например, в IT, в частности, программисты, работающие за рубежом, получают где-то в полтора раза больше.

Среди них больше тех, кто работает на зарубежных клиентов. И иностранные заказчики обычно платят в валюте, иногда и ставки у них выше. В сфере IT, телекома самые большие зарплаты у специалистов, которые занимаются безопасностью. Среднемесячный доход может достигать 350 тыс. руб. и больше. Такие сотрудники сейчас особенно важны для банков, компании готовы им платить большие гонорары. Если говорить про другие области, например, медиа, то там самые большие зарплаты у проджект-менеджеров. В среднем 166 тыс. руб. в зависимости от сферы».

По словам собеседников Forbes, около 90% айти-специалистов на фрилансе сотрудничает с международными компаниями. Во многих интернациональных холдингах остались русскоговорящие заказчики, рассказал веб-дизайнер Никита Мишин:

«Расширил свои компетенции в дизайне. Если в начале 2022 года источником заработка у меня был только фриланс, то где-то примерно в середине я устроился в небольшой стартап на должность UX-дизайнера. За это время я наработал новую базу именно в пользовательском дизайне, расширил компетенции, появились более широкие заказы, нежели просто на создание дизайна сайта. Начали поступать запросы на дизайн интерфейсов, приложений и так далее.

Добавить к фрилансу работу в стартапе я решил, потому что уперся в потолок. Работа в команде определенно приносит куда больший опыт, нежели фриланс. То есть я с уверенностью могу сказать, что за прошедший год навыки очень сильно выросли. В 2022-м мой ежемесячный доход составлял в районе 100-150 тыс. руб., в редких случаях — 200 тыс. руб., то сейчас эта сумма, увеличилась в два с половиной раза. Работа с иностранными проектами идет, но коммуникация вся происходит с русскоговорящими людьми».

При этом на иностранные карты выводят деньги преимущественно программисты и менеджеры, на российские — блогеры и консультанты, сказали в Solar Staff. Даже проживая за границей, удобнее получать деньги на российскую карту, рассказала блогер Валерия Чвилева, которая несколько месяцев прожила в Турции:

«Мои доходы, конечно же, выросли по сравнению с прошлым годом. И связываю я это с тем, что любой предприниматель, инфобизнесмен постоянно развивается. Любой человек, который не боится продавать в социальных сетях, с каждым новым месяцем будет увеличивать свои доходы, и это нормально.

Я зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Российской Федерации, собственно, плачу налоги я на территории этой страны. Все доходы получаю через приложение Robokassa, в которой можно было принимать платежи сразу, частями и с системой рассрочек от "Тинькофф Кредит Брокер", И все они принимают деньги на себя и, собственно, просто переводят мне на расчетный счет».

На российские и иностранные карты удаленные сотрудники перевели более 5 млрд руб. Около 510 млн руб. пришлось на переводы за рубеж, чаще всего в Грузию, Казахстан, Армению и Турцию. Среди российских банков фрилансеры чаще всего выбирают «Тинькофф», «Сбер» и Райффайзенбанк.

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Яна Загоровская