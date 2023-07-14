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Коммерсантъ FM
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Рублю очерчивают курс

Каковы ожидания опрошенных ЦБ экспертов от экономики РФ

Экономисты ухудшили прогноз по курсу рубля. Центробанк опубликовал результаты ежемесячного опроса профессиональных участников рынка, которые поделились ожиданиями по ключевым показателям: ВВП, инфляции, ключевой ставке и курсу национальной валюты. Если раньше средняя цена доллара в этом году ожидалась на уровне 77 руб., то теперь подскочила сразу до 82 руб. Учитывая предыдущую динамику, получается, что рынок ждет сохранения нынешней цены до конца года — примерно 90 руб. за доллар.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Насколько это вероятно? Директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков считает, что сейчас есть пространство для небольшого укрепления:

«Доллар в корзине мировых валют слабеет, цены на нефть подрастают. Мы видим, что Urals уже пробивает уровень $60 за баррель. Таким образом, конечно же, рост притока валютной выручки может привести к укреплению.

Плюс ко всему, стоит учитывать еще и потенциальное повышение ключевой ставки со стороны Центрального банка. Полагаю, консенсус по итогам года составит где-то в районе 80–85 руб./$.

Мы, с одной стороны, наблюдаем победу над инфляцией в США, а с другой, восстановление экономического роста Китая может привести к достаточно бурному росту в энергоносителях. Я думаю, что это может повлиять и на доходы российского бюджета. Но общий тренд последних лет — это все-таки ослабление рубля. Так что, вероятно, в следующем году мы будем показывать динамику 85–95 руб./$».

Как Банк России объяснил валютную нестабильность

С начала года рубль обесценился уже на 30%. Как отмечали в ЦБ, это может стать поводом для пересмотра ключевой ставки, впервые с сентября 2022 года. Следующее заседание состоится ровно через неделю, 21 июля.

Рынок ждет жестких решений, иначе доллар продолжит дорожать, заметил экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков, который участвует в опросе Центробанка:

«Самые опасные "черные лебеди" водятся внутри. Первое — это менее жесткая политика Центрального банка, чем ожидается. Например, если в июле мы увидим повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов вместо 50, то аналитики могут подумать, что регулятор реагирует на инфляцию слабее, чем раньше, и мы увидим ослабление курса.

Второй риск — это бюджет. Главный вопрос — решит ли правительство последовательно перейти к лимиту расходов в рамках бюджетного правила или разрешит себе превышать этот потолок еще два-три года?

Это тоже не поддержит рубль. Что касается прогнозов по инфляции, то ожидания по этому показателю были завышены большую часть 2023-го. То есть первые шесть месяцев риски были всегда где-то впереди. Сейчас же, действительно, инфляция оживляется, скорее всего, она ускорится в ближайшие месяцы. Но по году она вряд ли даже достигнет тех цифр, которых ожидает консенсус-прогноз. По нашим оценкам, инфляция будет в диапазоне 5–5,5%».

Как рубль оказался без поддержки

В следующем году, как следует из опроса ЦБ, средний курс доллара будет на уровне 85 руб. При этом цена нефти остается низкой — $56–67 за баррель. При этом российский бюджет на ближайшие три года верстался исходя из оценки в $70.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин

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