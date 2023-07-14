Рублю очерчивают курс

Экономисты ухудшили прогноз по курсу рубля. Центробанк опубликовал результаты ежемесячного опроса профессиональных участников рынка, которые поделились ожиданиями по ключевым показателям: ВВП, инфляции, ключевой ставке и курсу национальной валюты. Если раньше средняя цена доллара в этом году ожидалась на уровне 77 руб., то теперь подскочила сразу до 82 руб. Учитывая предыдущую динамику, получается, что рынок ждет сохранения нынешней цены до конца года — примерно 90 руб. за доллар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Насколько это вероятно? Директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков считает, что сейчас есть пространство для небольшого укрепления:

«Доллар в корзине мировых валют слабеет, цены на нефть подрастают. Мы видим, что Urals уже пробивает уровень $60 за баррель. Таким образом, конечно же, рост притока валютной выручки может привести к укреплению.

Плюс ко всему, стоит учитывать еще и потенциальное повышение ключевой ставки со стороны Центрального банка. Полагаю, консенсус по итогам года составит где-то в районе 80–85 руб./$.

Мы, с одной стороны, наблюдаем победу над инфляцией в США, а с другой, восстановление экономического роста Китая может привести к достаточно бурному росту в энергоносителях. Я думаю, что это может повлиять и на доходы российского бюджета. Но общий тренд последних лет — это все-таки ослабление рубля. Так что, вероятно, в следующем году мы будем показывать динамику 85–95 руб./$».

С начала года рубль обесценился уже на 30%. Как отмечали в ЦБ, это может стать поводом для пересмотра ключевой ставки, впервые с сентября 2022 года. Следующее заседание состоится ровно через неделю, 21 июля.

Рынок ждет жестких решений, иначе доллар продолжит дорожать, заметил экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков, который участвует в опросе Центробанка:

«Самые опасные "черные лебеди" водятся внутри. Первое — это менее жесткая политика Центрального банка, чем ожидается. Например, если в июле мы увидим повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов вместо 50, то аналитики могут подумать, что регулятор реагирует на инфляцию слабее, чем раньше, и мы увидим ослабление курса.

Второй риск — это бюджет. Главный вопрос — решит ли правительство последовательно перейти к лимиту расходов в рамках бюджетного правила или разрешит себе превышать этот потолок еще два-три года?

Это тоже не поддержит рубль. Что касается прогнозов по инфляции, то ожидания по этому показателю были завышены большую часть 2023-го. То есть первые шесть месяцев риски были всегда где-то впереди. Сейчас же, действительно, инфляция оживляется, скорее всего, она ускорится в ближайшие месяцы. Но по году она вряд ли даже достигнет тех цифр, которых ожидает консенсус-прогноз. По нашим оценкам, инфляция будет в диапазоне 5–5,5%».

В следующем году, как следует из опроса ЦБ, средний курс доллара будет на уровне 85 руб. При этом цена нефти остается низкой — $56–67 за баррель. При этом российский бюджет на ближайшие три года верстался исходя из оценки в $70.

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Иван Якунин