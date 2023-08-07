МВД предложило ввести уголовное наказание за помощь банковским мошенникам

МВД России разработало законопроект, который предусматривает уголовное наказание для тех, кто помогает мошенникам выводить похищенные со счетов россиян средства. Уголовное наказание может грозить тем, кто передает, использует электронные средства платежа или предоставляет доступ к ним. Соответствующее письмо заместитель министра-начальника следственного департамента МВД Сергей Лебедев направил сенатору Артему Шейкину.

Согласно письму, с которым ознакомилось «РИА Новости», проектом закона предлагается внести в УК РФ ст. 187.1. По этой статье уголовная ответственность будет предусмотрена для лиц, ответственных за передачу, приобретение, использование электронного средства платежа или предоставление доступа к нему. Исключением станут случаи, когда действия, совершаемые с электронным средством платежа, осуществляются в законных интересах его держателя. Для согласования МВД направило проект в федеральные органы государственной власти.

В 2022 году Банк России сообщал о росте активности банковских мошенников. В ноябре регулятор выявил более 110 тыс. злоумышленников, что стало самым высоким показателем с 2019 года. В первом квартале текущего года также установлен рекорд по хищению средств у клиентов банков — более 4,5 млрд руб. 24 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает работающие в стране банки проверять все переводы физических лиц в случае подозрения на мошенничество, а также приостанавливать подозрительные операции на два дня.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Банки присмотрят за переводами».

Милена Костерева