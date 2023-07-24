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Коммерсантъ FM
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Путин обязал банки проверять все переводы физлиц на мошенничество

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает работающие в стране банки проверять все переводы физических лиц в случае подозрения на мошенничество, а также приостанавливать подозрительные операции на два дня.

Согласно документу, в случае, если финансовая организация допустила перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России, она будет обязана возместить деньги клиенту. Сделать это кредитное учреждение должно в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего.

Кроме того, банки также должны будут отключать дистанционное обслуживание предполагаемых мошенников, если будет соответствующая информация от МВД РФ о возбуждении уголовного дела или записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

Подписанный главой государства закон должен будет вступить в силу ровно через год после его официального опубликования.

В 2022 году Центробанк сообщал о росте активности банковских мошенников. В ноябре он выявил более 110 тыс. злоумышленников, что стало самым высоким показателем с 2019 года. В первом квартале этого года также установлен рекорд по хищению средств у клиентов банков — более 4,5 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ FM» «Банки присмотрят за переводами».

Александр Кислов

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