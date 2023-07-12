Банки присмотрят за переводами

Госдума в последнем чтении приняла законопроект, который ставит точку в конфликте между компаниями и пострадавшими клиентами. Банки обяжут проверять каждый перевод. Если он покажется подозрительным, средства заблокируют на двое суток в надежде, что за это время обман раскроется. Поможет ли эта инициатива сократить ущерб, который только за 2022 год составил 14 млрд руб.? Иван Якунин задал этот вопрос автору закона и участникам рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

19-страничный документ описывает каждый клиентский сценарий и дает банкам инструкции. Принципиальных изменений два: во-первых, компаниям дают право, а иногда и обязывают, блокировать перевод. Во-вторых, контроль за операциями становится жестче. Теперь за ними должны следить и банк-отправитель, и банк-получатель, рассказал автор законопроекта, депутат Анатолий Аксаков:

«Автоматически анализироваться будет каждый перевод. Оценка ситуации будет проводиться мгновенно, чтобы определить насколько рискованно проводить трансакцию. Соответственно, при возникновении подозрений принимается решение остановить перевод, сделать запрос. Банк может разъяснить риски, которые возникают в связи с этим переводом».

Судьба перевода будет зависеть от того, засветился ли в черных списках ЦБ счет получателя. Допустим, нет. Но банкам все равно нужно будет убедиться, что клиент действует добровольно и его при этом не обманули. Для этого регулятору поручено разработать некие критерии проверки. Какими они могут быть, предположил руководитель практики финансовых расследований ФБК Александр Сотов:

«Подозрительными могут быть такие критерии как, наверное, величина суммы, а также отсутствие предыдущих банковских корреспондентских отношений. Может быть, вопросы вызовет время между сообщением и его вводом. Что еще может быть? Короткий срок между открытием счета, на который поступают деньги, и переводом».

Если у банка возникают подозрения, он может заморозить средства на двое суток и запросить у клиента подтверждение. Другой сценарий, если получателя уже ловили на мошенничестве. Тогда банк ни при каких обстоятельствах не должен совершать перевод. В противном случае компания возместит клиенту ущерб в течение 30 дней. Президент Альфа-банка Олег Сысуев с таким подходом согласен:

«Мне кажется, что это, скорее, справедливо. У нас будет достаточно средств технологического характера, которые помогут выполнять эти условия и не зачислять деньги на засвеченные счета. Такая возможность есть, безусловно».

Уязвимость такой системы контроля в том, что она опирается на базу ранее скомпрометированных счетов. Новые клиенты теоретически подозрений не вызывают. Значит, злоумышленники обойдут ограничения, покупая аккаунты в даркнете, заключает хакер Дмитрий Артимович:

«У кого-то украли деньги, он обращается в свой банк. Может, он врет. Должно быть какое-то разбирательство с обращением к другой стороне. Представьте, это займет, например, 30 дней. За это время с помощью одного такого счета для обналичивания денег можно обмануть очень много людей. А потом просто взять другую карту на другого человека».

Проблемы могут возникнуть и у банков. Допустим, компанию обязали вернуть деньги клиенту. Взыскать ее со злоумышленника будет почти невозможно, уверен эксперт по борьбе с мошенниками одного из коммерческих банков Николай Пятиизбянцев:

«Денежные средства выводятся в течение 10-20 минут. На счету получателя, дропа, деньги не лежат, их переводят на другие счета. В итоге средства выводятся наличными вообще неизвестно, с какого счета. То есть первый счет является транзитным, но ко второму претензий уже не будет».

Авторы закона оговариваются: он вступит в силу только через год, а пока у рынка есть возможность отладить процессы по новой системе. Предполагается, что в результате клиенты смогут чаще претендовать на возврат. Добиться роста несложно: сейчас банки соглашаются компенсировать ущерб только в 4% случаев.

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