Сирия и Израиль обменялись обвинениями в обстрелах

Сирия обвинила Израиль в обстреле объектов в провинции Хомс. Израиль не комментировал эту информацию, но в свою очередь обвинил Сирию в запуске зенитной ракеты.

Как передает SANA, сирийские средства противовоздушной обороны отреагировали «на вражеские цели в небе». Минобороны Сирии сообщило в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что средства ПВО перехватили ракеты. Нанесен только материальный ущерб. Другие подробности не приводятся.

Армия обороны Израиля заявила, что из Сирии была запущена зенитная ракета. Военные предположили, что она взорвалась в воздухе. «Никакие специальные инструкции для гражданских лиц в израильском тылу пока не издавались»,— говорится в сообщении армии в Telegram.

Как передает The Times of Israel, части взорвавшейся в воздухе ракеты упали в городе Рахат. Жители на юге Израиля сообщали, что слышали звук взрыва.

Сирия часто подвергается обстрелам со стороны Израиля. Так, 29 мая и 14 июня были атакованы окрестности Дамаска. В результате тех атак никто не пострадал.

Леонид Уварчев