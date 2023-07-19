SANA: двое сирийских военных ранены после удара израильских ВВС по Дамаску

Два военнослужащих сирийской армии получили ранения в результате ударов израильских истребителей по объектам в Дамаске, сообщает сирийское госагентство SANA.

По словам источника агентства, удар был нанесен с Голанских высот. SANA утверждает, что сирийская ПВО сбила большую часть ракет. Агентство признает, что объектам, которые подверглись ударам, нанесен материальный ущерб.

Сирия обвинила Израиль в обстрелах своей территории 2 июля. Израиль не комментировал эту информацию, но в свою очередь обвинил Сирию в запуске зенитной ракеты. Позднее Минобороны РФ заявило, что удары по Сирии в ночь на 2 июля нанесли шесть тактических истребителей Израиля — четыре F-15 и два F-16.

Эрдни Кагалтынов