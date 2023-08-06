Израиль сообщил о ликвидации трех палестинских боевиков

Израильские силы безопасности застрелили «трех палестинских боевиков на оккупированном Западном берегу», сообщила израильская полиция. Представитель «Хамаса» заявил, что эти смерти «не останутся безнаказанными». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что его страна продолжит защищать свою безопасность.

Западный берег реки Иордан является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина наряду с территорией сектора Газа.

Силы специального назначения «помешали отряду из лагеря беженцев в Дженине (палестинский город.— “Ъ”), который направлялся для совершения нападения», приводит агентство Reuters выдержку из сообщения полиции. «Враг, который убил троих наших палестинцев, не избежит расплаты за свои преступления»,— заявил представитель «Хамаса» в Газе Хазем Кассем.

«Хамас» — палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа.

Израильская полиция заявила, что глава отряда боевиков, который «участвовал в военных действиях против израильских сил безопасности и продвигал военную активность, направляемую террористами в секторе Газа», был убит вместе с двумя другими членами отряда. Господин Нетаньяху заявил, что Израиль «продолжит действовать против тех, кто покушается на наши жизни где угодно и в любое время».

Насилие на Западном берегу усилилось с 2022 года из-за активизации израильских рейдов на фоне уличных нападений палестинцев на израильтян, пишет Reuters.

О другой израильской спецоперации читайте в публикации «Ъ» «Израиль ушел, но обещал вернуться».

Мария Федотова