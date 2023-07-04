Террорист ранил семь человек в Тель-Авиве

Семь человек пострадали сегодня, 4 июля, в результате теракта в Тель-Авиве, заявил представитель полиции Израиля. В опубликованном сообщении говорится, что террорист, управляя автомобилем, сбил людей, стоявших около торгового центра на северо-востоке Тель-Авива, затем он вышел из машины и нанес нескольким гражданам ранения острым предметом.
Фото: Amir Cohen, Reuters
По данным полиции, пострадали семь человек. Из них пятеро доставлены в больницу. Террорист был нейтрализован на месте.
Накануне в примыкающем к Тель-Авиву городе Бней-Брак 16-летний палестинец также напал с ножом на еврейского юношу. Раненый был доставлен в больницу, а террорист задержан.
Эти теракты произошли на фоне начатой Израилем в ночь на понедельник антитеррористической операции «Дом с палисадником» в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. За два дня операции были убиты десять палестинцев, десятки подозреваемых в терроризме задержаны. Около 100 человек получили ранения. Израильтяне сообщают об обнаруженных и ликвидированных в Дженине лабораториях по производству оружия и взрывчатки, а также складах оружия.
Подробнее про действия Израиля в Дженине — в статье «Ъ» «Израиль зачищает по-крупному».