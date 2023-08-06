Соискатели диктуют условия

Компании стали чаще привлекать молодых специалистов. По данным сервиса «Авито», спрос на сотрудников с минимальным опытом или вообще без него год к году вырос в два раза. При этом, как рассказали “Ъ FM” работодатели, нанять вчерашних выпускников становится все сложнее — они отмечают дефицит кадров на рынке и предъявляют более высокие требования к руководству. На какую зарплату рассчитывают молодые специалисты? И с какими сложностями сталкиваются компании при найме таких работников? Выясняла Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Какие сегменты бизнеса больше всего испытывают нехватку специалистов? В основном это IT, маркетинг, промышленные предприятия и гостиничный бизнес, утверждают рекрутеры. Дефицит кадров привел к тому, что многие компании стали смотреть в сторону молодых специалистов или так называемых джунов.

По данным компании hh.ru, число вакансий для работников без опыта к июню увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2022-м годом. В свою очередь, опытных сотрудников компании стали искать в полтора раза чаще.

И, как отмечают HR-специалисты, дело не только в дефиците кадров, сезонность также сыграла свою роль. Летом, как правило, большинство работников уходит в отпуск, и компаниям нужно кем-то их заменять, пояснила генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Если мы говорим про Центральный регион, то молодежь сейчас рассматривает зарплату в районе 60 тыс. руб. Работодатели не готовы столько платить.

Они готовы предлагать 100 тыс. руб., но специалисту с опытом работы, который может закрыть две-три компетенции.

Компании, у которых есть система наставничества, сильно выигрывают, потому что берут образованных ребят на уровень зарплаты чуть ниже, но они быстро адаптируются, и в итоге предприятие получает хорошего лояльного специалиста. В IT уровень зарплат выпускников — минимум от 100 тыс. руб. и выше.

Если мы говорим про промышленные вакансии, то это где-то от 60 тыс. руб. В России сейчас очень активно развивается и внутренний туризм, в этой сфере тоже не хватает специалистов. В гостиничной отрасли диапазон зарплат в районе 60-80 тыс. руб., в пик сезона 100 тыс. руб. молодежь спокойно может получать. Но там еще есть система бонусов, чаевые».

Спрос на молодых сотрудников, помимо прочего, связан и с демографическим спадом в 1990-х, полагают аналитики сервиса «Авито». Из-за нестабильной экономической ситуации тогда рождаемость упала, и сейчас это также вызывает дефицит кадров.

Специалистов в возрасте от 23 до 30 лет на рынке слишком мало, и компании стали чаще интересоваться студентами последних курсов или выпускниками.

Но даже среди них не всегда можно найти подходящих кандидатов, заметил генеральный директор завод «Элкат» Максим Третьяков:

«Молодые люди не хотят работать на производстве, которое непрестижно. У нас фактически отсутствуют более или менее профильные специалисты.

Среднее профессиональное образование в стране развалилось. Прокатчики, плавильщики, токари, слесари последние 30 лет вымирали.

Мы готовы на старте платить 50-60 тыс. руб., но специалист хочет 80 тыс. руб. Так что выбор такой: либо мы ищем работника и не можем найти, либо мы берем сотрудника на 80 тыс. руб. Но, например, токаря мы уже не можем найти на оклад в 120 тыс. руб.

Есть обычный прокатчик, при сверхурочных он может заработать до 180 тыс. руб. в месяц. Коммерческий директор у меня получает 150 тыс. руб. То есть зарплаты в цехе обгоняют зарплаты в офисе».

Еще одна причина, почему работодатели стали чаще предлагать работу недавним выпускникам, — желание самим обучать кадры. Не всегда то, что преподают в университете, соответствует требованиям рынка, считают работодатели, с которыми пообщался “Ъ FM”.

В результате многие компании запускают собственные программы в вузах, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. По похожему пути пошел и сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков:

«Зарплатные ожидания выросли процентов на 20-25. На рынке огромный дефицит IT-специалистов. Их начинают растить из молодых сотрудников, пытаются подтянуть, забрать из вузов ребят, которые близки к выпуску.

Мы даже открыли свой университет для разработчиков, чтобы сразу включать их в работу. Конечно, молодые специалисты слишком высоко себя оценивают. Они смотрят на рынок и говорят: "Вот это стоит столько".

Самый лучший переговорный процесс — брать их на обучение и показывать настоящий уровень, на котором они должны быть. Обычно не удается снизить планку по ожиданиям по зарплате, но удается сильно простимулировать обучение».

Помимо прочего, к трудоустройству выпускников прикладывают руку и родители. Согласно опросу Superjob, каждому пятому соискателю в возрасте от 22 до 26 лет помогали мать или отец. При этом половина респондентов полагает, что дети должны сами устраиваться на работу.

Дополнительной мотивацией для молодых программистов может стать и отсрочка от армии. На днях в Минцифре предложили ввести такое послабление для специалистов без высшего образования. Возможно, это хотя бы частично решит проблему IT-компаний с нехваткой кадров.

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