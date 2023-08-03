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Коммерсантъ FM
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Заводы недосчитались кадров

Каких специалистов не хватает на предприятиях

Дефицит кадров в российской промышленности достиг нового исторического максимума. В июне на недостаток рабочих пожаловались 42% опрошенных предприятий. Это максимальное значение с 1996 года и выше апрельского рекорда, когда на дефицит указали 35% респондентов. Таковы результаты исследования Института экономической политики имени Гайдара.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Особенно предприятиям сейчас не хватает квалифицированных рабочих, говорит председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский:

«На сегодняшний день в первую очередь не хватает тех, кто умеет работать с металлом, химическими элементами, с обработкой различных конструкций на станках. И эта проблема появилась уже достаточно давно, а сейчас она просто актуализируется. Растет количество предприятий и номенклатура рабочих профессий, которые добавляются в связи с автоматизацией, цифровизацией процесса производства».

С какими проблемами столкнулась российская промышленность

С какими проблемами столкнулась российская промышленность

По данным сервиса «Зарплата.ру», в целом спрос на сотрудников у российских компаний за год вырос на 70%. При этом в список лидеров по числу размещенных вакансий, помимо традиционных курьеров, продавцов-кассиров и упаковщиков-комплектовщиков вошли токари-фрезеровщики. Годом ранее эта профессия не входила даже в топ-20 наиболее востребованных. Из-за нехватки кадров предприятия не могут нормально расширяться, говорит директор завода по производству медной проволоки «Элкат» Максим Третьяков:

«У меня на предприятии не хватает рабочих на производстве — плавильщиков, прокатчиков, токарей, слесарей. Все сильно обострилось с существенным ростом оборонно-промышленного комплекса и вообще ростом выпуска обрабатывающей промышленности. Сейчас у нас рекордный уровень загрузки производственных мощностей — 92%. Мы хотели бы запустить вторую площадку, но я даже не знаю, как найти кадры, потому что даже в примыкающих к Москве регионах, которые мы рассматриваем, та же проблема.

Мы стараемся удерживать пенсионеров, сохранить их в штате как можно больше и дольше. С молодежью сложно. Во-первых, молодые люди изначально нацелены на крайне высокие зарплаты, которые не сопоставимы с их отдачей. Второе — они очень плохо нанимаются на производство. Наконец, у нас фактически не осталось среднего технического образования, которое готовит специалистов по нашему профилю».

Кадры для промышленных предприятий на фоне дефицита заметно дорожают, а это тянет за собой себестоимость продукции и чревато заметными издержками для бизнеса, говорит основатель шоколадной фабрики «Конфаэль» Ирина Эльдарханова:

Почему предприятиям не хватает рук

Почему предприятиям не хватает рук

«Не хватает разных сотрудников, начиная от слесарей, сантехников, наладчиков, электриков, заканчивая специалистами — технологов, энергетиков. Кадровые агентства в 2022 году повысили минимальную стоимость часа работы на 15%, а в этом году против прошлого года — на 30%. Таким образом получается, что за два года стоимость рабочей силы выросла в полтора раза. И плюс в шоколадной отрасли стоимость какао-бобов тоже вырастет на 20%. Если не будет хватать рабочих, это невыполнение заказа. При этом это не просто недовыпуск продукции. Если ты не выполняешь заказы, например, торговых сетей, то штраф в таком случае составляет практически 100%».

Тем временем вице-премьер Денис Мантуров на встрече с Владимиром Путиным 3 августа заявил, что российской промышленности удалось пройти фазу острого давления почти без потерь. Президент в свою очередь отметил сохранение занятости в отрасли и номинальный рост зарплат.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

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