SMM-специалисты отписываются от вакансий

В России возник дефицит SMM-специалистов. Такие данные озвучили сразу несколько агентств по подбору персонала. Но, как выяснил “Ъ FM”, проблемы на рынке сейчас с поиском соискателей среднего и высшего уровня: они просто не готовы идти на те деньги, что предлагают компании, и ждут начала делового сезона. А вот младшие специалисты по продвижению в соцсетях — в листе ожидания. Сколько зарабатывают SMM-щики? И чего хотят от таких сотрудников работодатели? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Cпрос на SMM-специалистов с начала года увеличился на 10%, такие данные “Ъ FM” озвучили в компании «Работа.ру». Выросла и зарплата — на 15%. Соискатели хотят получать в среднем 80-100 тыс. руб. в месяц и работать дистанционно. Работодатели, в свою очередь, предлагают от 10 тыс. руб. и шестидневку в офисе.

Но большая часть предложений по оплате стартует от 30 тыс. руб. Впрочем, есть и те, кто готов платить специалистам и по 200 тыс. руб., но на директорских позициях.

Вот, например, требования к рядовым соискателям на пару страниц мелким шрифтом: опыт работы от трех до шести лет, составление контент-плана, продвижение личных страниц владельца бренда, коллаборации, работа с инфлюенсерами. Из бонусов — гибкий график (с пометкой быть на связи с 10 утра до 19.00 часов мск).

Такое предложение тянет на 150-200 тыс. руб. в месяц, но работодатель обещает максимум 50 тыс. руб.

За такие деньги найти SMM-специалиста среднего уровня практически невозможно, подчеркивает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков: «Рынок не готов пока много платить, до этого ему нужно дойти.

Так или иначе всегда будут люди, которые захотят за 30 копеек получить в одном лице и SMM-щика, и пиарщика, и контент-мейкера, и блогера.

Чаще всего это звучит так: мы хотим через социальные сети продавать свой товар, для этого наберем аудиторию онлайн и уже завтра станем миллионерами.

Если мы говорим про ИП, небольшие компании, то ожидания не соотносятся с реальностью. У меня много знакомых SMM-специалистов, которые реально работают удаленно и получают более 200 тыс. руб. в месяц, сотрудничая с несколькими компаниями. Это их суммарный доход».

Кадровые агентства говорят, что на рынке наметился дефицит SMM-щиков среднего и высшего звена. Одни связывают это с сезонностью и ждут, что осенью соискателей будет больше, другие уверяют, что таковых просто нет: они ушли в другие сферы либо открыли свои агентства.

Так что небольшие организации набирают специалистов даже без опыта, рассказал замгендиректора портала «Работа.ру» Александр Ветерков:

«Компании сейчас с трудом могут найти под себя такого сотрудника, который был бы погружен в их бизнес. Так как есть сложности с наймом специалиста уровня middle или senior, то работодатели берут новичков на стартовую позицию и учат их под себя, при этом экономя средства на заработной плате».

Вместе с тем курсы по SMM предлагают десятки компаний, например, стоимость обучения в Москве за месяц стартует от 30-40 тыс. руб. Топ-10 образовательных онлайн-платформ готовят кадры от 120 тыс. руб. Это уровень зарплат SMM-специалиста уровня senior.

Но крупные заказчики брать людей без опыта пока не готовы. Клиенты выросли и хотят большего, утверждает генеральный директор SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева:

«Больше стало классного креатива и необычных интеграций от финансовой технологической сферы. Банки интересные штуки делают в медиапространстве. Иногда появляется что-то совсем неожиданное. Например, аккаунты предприятий тяжелой промышленности, каких-то заводов.

Просто SMM-специалисты брендам не очень интересны. Чаще всего у компании не один такой сотрудник, а целая команда, в том числе и стратег. И вот с такими профессионалами прямо беда, их не так много».

Темпы роста навыков SMM-щиков отстают от запросов рынка, добавляет госпожа Козырева. Все больше компаний делают ставку на интеграцию с инфлюенсерами.

Тем более размещение у блогеров стало дешевле, утверждает основатель коммуникационного агентства Smart PR Глеб Климентьев:

«Многие топовые инфлюенсеры признаны иноагентами. Спрос на их услуги сокращается в связи со сложностью оплаты. При этом сейчас активно используются разные компании, зарегистрированные в других странах, например, в Казахстане. Таким образом люди выходят из ситуации.

Наиболее активно растет взаимодействие с блогерами, у которых пока небольшая аудитория и, соответственно, чеки намного меньше. При этом эффективность взаимодействия зачастую намного больше. У них аудитория не накручена, кроме того, это действительно те люди, которые разделяют ценности заказчика.

Есть пример, когда рекламная кампания во взаимодействии с блогерами-миллионниками стоимостью в 1,5-2 млн руб. привела к тем же результатам, что и сотрудничество с авторами с меньшей аудиторией, которая обошлась в 700 тыс. руб.».

Востребованность в SMM-маркетинге растет с каждым годом, резюмирует Глеб Климентьев. Если пять лет назад только 30% клиентов выбирали продвижение в соцсетях, то сегодня — уже больше половины.

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